Xã hội

Bắt giữ đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép ở Phú Thọ

Lực lượng Công an xã Hạ Hòa vừa bắt giữ một đối tượng tự sản xuất pháo hoa nổ trái phép, với tổng khối lượng 8,1kg.

Bảo Ngân

Ngày 22/1, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại khu 3, xã Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ), tổ công tác Công an xã Hạ Hoà đã phát hiện một trường hợp điều khiển xe mô tô dừng, đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Thành Doanh (SN 2008, trú tại khu 3, xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ). Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều vật nghi là pháo nổ tự chế.

a1.jpg
Nguyễn Thành Doanh tại cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thành Doanh khai nhận số tang vật trên là pháo nổ do đối tượng tự sản xuất, với tổng khối lượng 8,1kg. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành Doanh tại khu 3, xã Đan Thượng và tiếp tục phát hiện, thu giữ 1,93 kg nguyên vật liệu dùng để chế tạo pháo nổ được cất giấu trong nhà.

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Doanh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, quy định tại Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

a2.jpg
Học sinh L.T.K với số pháo nổ tự chế.

Trước đó, tại xã Hoàng An (Phú Thọ), thông qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Hoàng An phát hiện em L.T.K (SN 2012, trú tại thôn Bắc 2, xã Hoàng An), hiện đang là học sinh Trung học cơ sở, có hành vi tự chế pháo nổ trái phép. Quá trình kiểm tra, làm việc, lực lượng Công an đã thu giữ 9 quả pháo tự chế cùng nhiều vật dụng liên quan. Đây là loại pháo tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đặc biệt nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của người chế tạo và cộng đồng xung quanh.

Tại cơ quan Công an, em L.T.K đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết tự tìm mua nguyên liệu và chế tạo pháo theo các video hướng dẫn trên mạng. Qua đánh giá của lực lượng chức năng, các loại pháo tự chế có tính chất cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ suất nhỏ trong quá trình chế tạo, bảo quản hoặc sử dụng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thương tích nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Hoàng An đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường để tăng cường công tác giáo dục, răn đe, giúp học sinh nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép; kịp thời phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự.

