Người đàn ông nhanh trí cứu bé gái suýt rơi khỏi cửa sổ xe bus

Bé gái vô tình trượt chân ngã ra khỏi cửa sổ xe buýt và bị treo ngược đầu xuống, một cảnh sát tình nguyện đi ngang qua đã đuổi theo và kéo em trở lại xe buýt.

Một cảnh tượng thót tim đã diễn ra trên đường phố Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc, khi một bé gái trượt chân ngã ra khỏi cửa sổ của một chiếc xe buýt đang chạy, toàn thân em treo lơ lửng bên ngoài xe với đầu chúc xuống, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi xe buýt dừng lại, Wu Shengze đẩy bé gái vào trong xe, và các hành khách bên trong cũng kịp thời giúp đỡ, cùng nhau kéo bé gái an toàn trở lại toa xe.

May mắn thay, đúng vào thời khắc nguy hiểm, một người trên chiếc xe máy điện lao tới đuổi theo chiếc ô tô, hét lên "Dừng lại!" và bỏ xe lại lao về phía trước. Bằng một cú nhảy, anh ta đã bế cô bé lên nơi an toàn, và mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Theo các báo cáo, vụ việc nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày 11 tháng 3, trong giờ cao điểm khi mọi người đang tan sở và tan học.

Tại ngã tư đường Ziwu và đường Beizheng thuộc quận Yongding, thành phố Trương Gia Giới, một chiếc xe buýt vừa đến ngã tư thì một bé gái bất ngờ ngã ra từ hàng cửa sổ cuối cùng.

Theo lời nhân chứng và hình ảnh từ camera giám sát, bé gái đeo cặp sách, phần lớn thân mình treo ngược ra ngoài cửa sổ xe, đầu chúc xuống, chỉ có hai chân bám vào bệ cửa sổ.

Vào lúc đó, xe buýt đang rẽ và người lái xe không để ý đến tình huống bất thường phía sau xe. Nếu cô bé ngã xuống, các phương tiện giao thông phía sau rất có thể sẽ đâm vào cô bé và gây ra thảm kịch.

Vào thời điểm nguy hiểm đó, Wu Shengze, một cảnh sát tình nguyện thuộc Sở Cảnh sát quận Yongding, đang trên đường về nhà sau giờ làm việc, tình cờ đi ngang qua bằng xe máy điện và nhanh chóng nhận thấy mối nguy hiểm phía trước.

Sau này Wu Shengze nhớ lại: "Tôi thấy cô bé bám vào cửa sổ xe, đầu chúc xuống, trông rất nguy hiểm."

Anh ta nói rằng lúc đó anh ta không có thời gian để suy nghĩ, và lập tức tăng tốc đến chiếc xe buýt, hét lên "Dừng xe buýt lại!" với hy vọng tài xế có thể nghe thấy, đồng thời thả chiếc xe máy điện xuống và ôm chặt lấy thi thể bé gái bằng hai tay.

Theo đoạn video, nếu cô gái buông tay, cô ấy sẽ rơi thẳng xuống đường; nếu cô ấy không buông tay, cô ấy có thể bị kéo lê xuống nếu xe không dừng lại đúng cách.

May mắn thay, Wu Shengze không hề do dự và giữ vững cô bé đang bị treo lơ lửng trên không. Sau khi giữ cô bé khoảng ba bốn giây, tài xế xe buýt cũng phanh gấp và dừng lại sau khi nghe thấy tiếng la hét.

Sau đó, anh ta đẩy cô bé vào trong xe, và những hành khách trong xe cũng kịp thời giúp đỡ. Cùng nhau, họ kéo cô bé trở lại xe an toàn, và cô bé không bị thương.