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[VIDEO] Hà Nội lập quỹ nhà an sinh: Cơ hội mới cho người thu nhập thấp

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[VIDEO] Hà Nội lập quỹ nhà an sinh: Cơ hội mới cho người thu nhập thấp

UBND Hà Nội đề xuất xây dựng quỹ nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân và cán bộ tại Thủ đô.

Minh Quân - Hà Anh
#Quỹ nhà ở an sinh #Hỗ trợ người thu nhập thấp #Chính sách nhà ở Hà Nội #Phát triển nhà ở xã hội #Hỗ trợ công nhân và cán bộ

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