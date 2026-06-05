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[Video] Biển quảng cáo ngoài trời dần mất sức hút giữa kỷ nguyên số

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[Video] Biển quảng cáo ngoài trời dần mất sức hút giữa kỷ nguyên số

Sự phát triển của quảng cáo số đang đặt quảng cáo truyền thống trước áp lực chưa từng có. Nhiều vị trí đắc địa không còn dễ dàng tìm được khách thuê như trước.

Trường Hân
#biển quảng cáo #ngoài trời #kỷ nguyên số #tiếp thị #quảng cáo

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