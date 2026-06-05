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[VIDEO] Khủng hoảng Hormuz: Tăng trưởng điện tái tạo và những thách thức

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[VIDEO] Khủng hoảng Hormuz: Tăng trưởng điện tái tạo và những thách thức

Khủng hoảng Hormuz gây gián đoạn nguồn cung dầu, LNG, khiến giá nhiên liệu tăng, trong khi điện tái tạo vẫn tăng mạnh nhưng giá điện vẫn còn thấp.

Minh Quân - Hà Anh
#Khủng hoảng Eo biển Hormuz #Giá điện và năng lượng tái tạo #Gián đoạn nguồn cung dầu và LNG #Tác động của khủng hoảng năng lượng #Giá nhiên liệu hóa thạch tăng

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