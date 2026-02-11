Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người phụ nữ tông văng khi đang chờ phương tiện giao thông công cộng

Vụ tai nạn xảy ra khi nạn nhân đang chờ phương tiện giao thông công cộng. Tài xế đã bị tạm giữ, gây ra sự phẫn nộ rộng rãi.

Trường Hân dịch

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở tỉnh Guayas, trên bờ biển Ecuador , đã lan truyền khắp thế giới sau khi đoạn video từ camera an ninh ghi lại vụ việc được chia sẻ trực tuyến. Một người phụ nữ đã tử vong ngay tại chỗ sau khi bị một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm trúng khi đang chờ xe buýt, theo Reduno.

Video: @CronicaPolicial / X

Vụ việc xảy ra vào sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 2, tại quận El Triunfo . Theo báo cáo sơ bộ và hình ảnh từ camera giám sát khu vực , nạn nhân đang đứng bên lề đường, tại khu vực dành cho người đi bộ.

Chỉ trong tích tắc, một chiếc xe đang cố vượt xe khác đã mất kiểm soát, lao ra khỏi đường và đâm trực diện vào người phụ nữ. Lực va chạm mạnh đến nỗi nạn nhân bị hất văng lên không trung vài mét và tử vong tại chỗ trước khi lực lượng cứu hộ kịp đến.

  • Tài xế đã lái xe vượt quá tốc độ cho phép tại khu vực giao thông đông đúc. Người chịu trách nhiệm về phương tiện đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để lấy lời khai và xác định tình trạng pháp lý của họ.

Đoạn video về vụ tai nạn, cho thấy sự tàn khốc của cú va chạm, nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng kỹ thuật số, tạo ra làn sóng phẫn nộ và tranh luận về sự liều lĩnh.

#tai nạn Ecuador #xe vượt tốc độ #bệnh viện #tai nạn chết người #camera an ninh #phản ứng cộng đồng

Bài liên quan

Video

Người phụ nữ mải mê điện thoại, suýt bị xe máy kéo lùi cán chết

Một người phụ nữ đã thoát chết trong gang tấc khi bị một chiếc máy kéo lùi xe cán qua trên một con đường đông đúc.

Một vụ việc gây sốc ở Surat, Gujarat, đã được camera giám sát ghi lại, cho thấy một người phụ nữ bị thương nặng sau khi bị một chiếc máy kéo lùi tông phải. Theo các báo cáo truyền thông, tài xế máy kéo được cho là đã say rượu. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về an toàn cho người đi bộ và tình trạng lái xe liều lĩnh ở các khu vực đông đúc trong thành phố, theo Free Press Journal.

Video: @ncrpatrika / X
Xem chi tiết

Video

Người đàn ông cứu sống 3 người trong 20 giây từ chiếc xe đang cháy

Tài xế xe tải đã cứu các nạn nhân dù phải chịu trách nhiệm chính vì có lỗi và sau đó đã xin được ghi nhận vì hành động dũng cảm của mình.

Ngày 4 tháng 2, một cư dân mạng đã đăng tải video ghi lại cảnh một chiếc xe năng lượng mới ở Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, mất lái và đâm vào lề đường. Một người đàn ông mặc áo trắng lao tới, đập vỡ cửa kính để cứu ba hành khách ngồi ở ghế sau. Người đàn ông này bị bỏng nặng ở tay.

Sau khi đoạn video thu hút sự chú ý, cư dân mạng đề nghị người đàn ông trong video được công nhận hành vi dũng cảm. Tuy nhiên, theo các nhân viên từ các cơ quan liên quan tại tỉnh Văn Sơn, tại thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông trong video đang lái xe tải và lùi xe trái phép, dẫn đến tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông xác định rằng ông ta chịu trách nhiệm chính và không đáp ứng các tiêu chí để được công nhận hành vi dũng cảm, thông tin trên Global.hk01.com.

Xem chi tiết

Video

Xe hơi vượt khuất tầm nhìn khiến xe máy ngã ra đường, 2 người tử vong

Video từ camera của chính chiếc xe cố tình vượt đường đèo, làm 2 người đi xe máy giật mình ngã và bị cán tử vong nhưng thản nhiên 'do người ta chứ do mình đâu'.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h52 ngày 8/2 tại Km128+370/QL6 thuộc địa phận xã Mai Châu tỉnh Phú Thọ, xe ô tô BKS 15C-461xx lưu thông theo hướng Sơn La – Hà Nội; khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 88-L1 733.xx đang lưu thông theo hướng ngược lại, thông tin trên VOV.

Video: MXH
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới