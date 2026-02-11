Người phụ nữ tông văng khi đang chờ phương tiện giao thông công cộng

Vụ tai nạn xảy ra khi nạn nhân đang chờ phương tiện giao thông công cộng. Tài xế đã bị tạm giữ, gây ra sự phẫn nộ rộng rãi.

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở tỉnh Guayas, trên bờ biển Ecuador , đã lan truyền khắp thế giới sau khi đoạn video từ camera an ninh ghi lại vụ việc được chia sẻ trực tuyến. Một người phụ nữ đã tử vong ngay tại chỗ sau khi bị một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm trúng khi đang chờ xe buýt, theo Reduno.

Video: @CronicaPolicial / X

Vụ việc xảy ra vào sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 2, tại quận El Triunfo . Theo báo cáo sơ bộ và hình ảnh từ camera giám sát khu vực , nạn nhân đang đứng bên lề đường, tại khu vực dành cho người đi bộ.

Chỉ trong tích tắc, một chiếc xe đang cố vượt xe khác đã mất kiểm soát, lao ra khỏi đường và đâm trực diện vào người phụ nữ. Lực va chạm mạnh đến nỗi nạn nhân bị hất văng lên không trung vài mét và tử vong tại chỗ trước khi lực lượng cứu hộ kịp đến.

Tài xế đã lái xe vượt quá tốc độ cho phép tại khu vực giao thông đông đúc. Người chịu trách nhiệm về phương tiện đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để lấy lời khai và xác định tình trạng pháp lý của họ.

Đoạn video về vụ tai nạn, cho thấy sự tàn khốc của cú va chạm, nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng kỹ thuật số, tạo ra làn sóng phẫn nộ và tranh luận về sự liều lĩnh.