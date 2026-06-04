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[VIDEO] Từ 1/7, mang tiền và vàng vượt ngưỡng khi xuất nhập cảnh bị phạt đến 50 triệu

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[VIDEO] Từ 1/7, mang tiền và vàng vượt ngưỡng khi xuất nhập cảnh bị phạt đến 50 triệu

Từ 1/7, Nghị định 169/2026 quy định phạt đến 50 triệu đồng khi mang tiền mặt, vàng vượt ngưỡng không khai báo hải quan.

Minh Quân - Hà Anh
#Quy định về xuất nhập cảnh #Phạt tiền và vàng vượt ngưỡng #Nghị định 169/2026 của Chính phủ #Quản lý hải quan và khai báo #Biện pháp xử phạt hành chính

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