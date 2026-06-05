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[VIDEO] AI tiếp tay lừa đảo thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu Việt đối mặt rủi ro

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[VIDEO] AI tiếp tay lừa đảo thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu Việt đối mặt rủi ro

Chuyên gia RMIT cảnh báo AI được dùng để tạo email giả, giọng nói lừa doanh nghiệp xuất khẩu Việt, thiệt hại lên tới 600.000 USD năm 2025.

Minh Quân - Hà Anh
#Nguy cơ lừa đảo bằng AI #An ninh doanh nghiệp xuất khẩu #Email giả mạo và giọng nói giả #Rủi ro tài chính cho doanh nghiệp Việt #Cảnh báo của chuyên gia về tội phạm công nghệ

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