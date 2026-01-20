Hà Nội

Người đàn ông lớn tuổi bị bắt quả tang quấy rối giữa ban ngày

Video đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi, nhiều người đặt câu hỏi về an ninh và hệ thống thực thi pháp luật, đặc biệt là khi vụ việc xảy ra trên đường phố công cộng.

Trường Hân dịch

Một đoạn video gây sốc đã lan truyền trên mạng xã hội từ thành phố Jamnagar, Gujarat, cho thấy một người đàn ông lớn tuổi đang quấy rối tình dục một bé gái vị thành niên bên ngoài một cửa hàng giữa ban ngày. Vụ việc được cho là xảy ra vào tháng 11/2025, khoảng 16h30p chiều gần khu vực Apna Bazaar của Jamnagar, theo Free Press Journal.

Video: @Jamawat3 / X

Theo các báo cáo, người đàn ông lớn tuổi đã gọi một vài đứa trẻ đang chơi gần đó lại, giả vờ chơi cùng chúng. Sau đó, ông ta đặt một bé gái ngồi lên đùi mình và bắt đầu có những hành vi không đứng đắn với cô bé.

Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát gần đó ghi lại. Đoạn phim cho thấy rõ người đàn ông có hành vi khiếm nhã với đứa trẻ. Một đứa trẻ khác có mặt tại hiện trường đã cố gắng kéo cô bé ra sau khi nhận thấy hành vi xấu của người đàn ông. Sau đó, một thanh niên đã can thiệp, dùng vũ lực giải cứu cô bé khỏi người đàn ông lớn tuổi.

Sau khi gây ra hành vi đáng hổ thẹn, bị cáo đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đoạn video lan truyền trên mạng đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng, nhiều người đặt câu hỏi về an ninh và hệ thống thực thi pháp luật của thành phố, đặc biệt là khi vụ việc xảy ra trên đường phố công cộng.

#quấy rối trẻ em #Jamnagar #an ninh #pháp luật #video gây sốc

Video

Đối tượng cướp điện thoại hung hãn đánh nữ nhân viên, dọa trẻ nhỏ khóc thét

Camera ghi lại những phút nghẹt thở khi nữ nhân viên chống chọi với tên cướp có hung khí.

Theo thông tin từ Bộ Công an, khoảng 20h30p ngày 10/01/2026, tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Văn Hiến, đối tượng là nam giới vào giả vờ mua điện thoại rồi dùng tay đấm vào mặt người bán, cướp 2 điện thoại Iphone 14 promax rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thời điểm xảy ra vụ việc trong cửa hàng chỉ có người bán hàng là nữ và 1 cháu nhỏ trông coi. Sau khi vụ việc xảy ra, mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh ban đầu thu hút sự quan tâm của người dân.

Xem chi tiết

Video

Lạnh người clip trẻ nhỏ ngồi trên nóc ô tô khi đang di chuyển

Người phụ nữ để con trèo lên nóc ô tô khi đang di chuyển có lời khai bất ngờ tại cơ quan Công an.

Ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một trẻ nhỏ trèo lên nóc ô tô con biển kiểm soát 30E-743.xx khi phương tiện này đang lưu thông tại Hà Nội. Hình ảnh lan truyền, gây phản cảm và dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xem chi tiết

Video

Camera ghi cảnh người lạ đập phá ô tô trước nhà dân, nguồn cơn gây phẫn nộ

Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) đang truy tìm một người đàn ông có hành vi dùng vật cứng đập phá ô tô của người dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một ô tô bị đập phá trước nhà dân trên đường Phan Đăng Lưu.

Theo trình báo của ông L.Đ.C (trú tại phường Trường Vinh, khoảng 6h sáng cùng ngày, một đối tượng lạ mặt mặc áo mưa, đội mũ và che kín mặt đã dùng vật cứng phá hỏng đèn xe, kính chắn gió cùng một số bộ phận ngoại thất của ô tô anh đang đỗ trước nhà.

Xem chi tiết

