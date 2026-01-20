Người đàn ông lớn tuổi bị bắt quả tang quấy rối giữa ban ngày

Video đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi, nhiều người đặt câu hỏi về an ninh và hệ thống thực thi pháp luật, đặc biệt là khi vụ việc xảy ra trên đường phố công cộng.

Một đoạn video gây sốc đã lan truyền trên mạng xã hội từ thành phố Jamnagar, Gujarat, cho thấy một người đàn ông lớn tuổi đang quấy rối tình dục một bé gái vị thành niên bên ngoài một cửa hàng giữa ban ngày. Vụ việc được cho là xảy ra vào tháng 11/2025, khoảng 16h30p chiều gần khu vực Apna Bazaar của Jamnagar, theo Free Press Journal.

Video: @Jamawat3 / X

Theo các báo cáo, người đàn ông lớn tuổi đã gọi một vài đứa trẻ đang chơi gần đó lại, giả vờ chơi cùng chúng. Sau đó, ông ta đặt một bé gái ngồi lên đùi mình và bắt đầu có những hành vi không đứng đắn với cô bé.

Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát gần đó ghi lại. Đoạn phim cho thấy rõ người đàn ông có hành vi khiếm nhã với đứa trẻ. Một đứa trẻ khác có mặt tại hiện trường đã cố gắng kéo cô bé ra sau khi nhận thấy hành vi xấu của người đàn ông. Sau đó, một thanh niên đã can thiệp, dùng vũ lực giải cứu cô bé khỏi người đàn ông lớn tuổi.

Sau khi gây ra hành vi đáng hổ thẹn, bị cáo đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đoạn video lan truyền trên mạng đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng, nhiều người đặt câu hỏi về an ninh và hệ thống thực thi pháp luật của thành phố, đặc biệt là khi vụ việc xảy ra trên đường phố công cộng.