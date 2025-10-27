Hà Nội

Video

Lạnh người clip trẻ nhỏ ngồi trên nóc ô tô khi đang di chuyển

Người phụ nữ để con trèo lên nóc ô tô khi đang di chuyển có lời khai bất ngờ tại cơ quan Công an.

Trường Hân t/h

Ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một trẻ nhỏ trèo lên nóc ô tô con biển kiểm soát 30E-743.xx khi phương tiện này đang lưu thông tại Hà Nội. Hình ảnh lan truyền, gây phản cảm và dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng sau đó xác định người điều khiển xe là chị Đ.N.L. (sinh năm 1979, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, chị L. khai rằng khoảng 17h14 phút ngày 16/10, khi điều khiển xe trên đường Hoàng Minh Thảo, do "sơ suất để cửa sổ trời mở" nên con gái đã trèo lên nóc ô tô trong lúc phương tiện vẫn đang di chuyển trên đường.

"Khi phát hiện sự việc, tôi đã lập tức yêu cầu con ngồi xuống và đóng cửa sổ trời lại", chị L. trình bày.

Hình ảnh xe ô tô di chuyển tại Hà Nội cho trẻ nhỏ ngồi lên nóc xe khiến nhiều người phát hoảng.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L. về hành vi "chở người trên nóc xe", quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, việc để người ngồi hoặc đứng trên nóc xe khi xe đang di chuyển là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

#trẻ nhỏ #nóc ô tô #an toàn giao thông #phạt hành chính #Hà Nội #chở người trên nóc xe

Video

Video

Video

