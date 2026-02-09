Hà Nội

Video

Người đàn ông đối mặt với rắn hổ mang chúa 'khủng' chỉ bằng cây dao rựa

Người đàn ông cố gắng xua đuổi con rắn độc bằng một con dao rựa trong khi tiếng la hét của hai người phụ nữ có thể được nghe thấy ở phía sau.

Trường Hân dịch

Một video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều, từ kinh ngạc, căng thẳng cho đến những cảm xúc khác nhau, khi ghi lại cảnh một người đàn ông đối mặt trực diện với một con rắn hổ mang chúa , một trong những loài rắn độc và nguy hiểm nhất thế giới, sau khi con rắn này bò vào nhà anh ta, theo Elmanana.com.

Video: @Sepa_mass / X

Những hình ảnh này, mà địa điểm chính xác chưa được xác định nhưng được Hiệp hội Bảo vệ Động vật Malaysia (Persatuan Haiwan Malaysia) chia sẻ , cho thấy một người đàn ông, chỉ với một con dao rựa, đang cố gắng xua đuổi con rắn ra khỏi một không gian kín. Cảnh tượng càng trở nên kịch tính hơn bởi tiếng la hét tuyệt vọng của hai người phụ nữ vang lên ở phía sau.

Con rắn hổ mang lớn vào tư thế phòng thủ khi người đàn ông tung ra vài cú đấm để giữ nó ở khoảng cách an toàn. Sau một khoảnh khắc căng thẳng, con rắn cố gắng rút lui , nhưng người đàn ông đã chọn một cách tiếp cận mạo hiểm hơn: anh ta túm lấy đuôi nó bằng tay không và kéo nó ra khỏi nhà, thành công đưa nó ra khỏi khu vực.

Trong khi một số người dùng ca ngợi sự dũng cảm của người đàn ông , những người khác lại chỉ trích gay gắt hành động của anh ta, chỉ ra rủi ro cao khi đối đầu với rắn hổ mang chúa mà không có trang thiết bị hoặc sự chuẩn bị thích hợp. Các chuyên gia nhắc nhở chúng ta rằng vết cắn của loại rắn này có thể gây tử vong trong vòng vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Sau khi đoạn tài liệu được phát tán , Hiệp hội Bảo vệ Động vật Malaysia đã đưa ra thông điệp cảnh báo, nhấn mạnh rằng những tình huống tương tự không nên được lặp lại.

Mặc dù cuộc đối đầu kết thúc mà không có thương vong, các chuyên gia cảnh báo rằng một quyết định khác có thể đã dẫn đến hậu quả chết người , đồng thời nhấn mạnh rằng việc phòng ngừa và sự can thiệp của nhân viên được đào tạo bài bản là chìa khóa để tránh những thảm kịch.

