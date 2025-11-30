Kinh hoàng sinh vật bơi trong làn nước lũ khiến người dân khiếp sợ

Nhiều người dân đã vô cùng sợ hãi khi thấy con rắn khổng lồ lướt đi trên dòng nước lũ ngập đến thắt lưng.

Trong lúc miền Nam Thái Lan đang phải vật lộn với lũ lụt nghiêm trọng, một đoạn clip xuất hiện trên mạng cho thấy một con rắn khổng lồ đang bơi qua những con phố ngập nước, làm gia tăng nỗi sợ hãi của người dân đang bị mắc kẹt do nước dâng cao, thông tin trên Newtalk.

Nguồn: Tiktok_ พี่หนิงพลังบวก

Một số quốc gia Đông Nam Á gần đây đã phải hứng chịu thời tiết cực đoan, dẫn đến lũ lụt trên diện rộng . Chính phủ Thái Lan cũng đã công bố báo cáo vào ngày 26/11, xác nhận 33 người đã thiệt mạng do lũ lụt . Tại tỉnh Songkhla , miền Nam Thái Lan , những trận mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ lụt ở một số thành phố, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ gia đình. Trong khi đó, một đoạn video ghi lại cảnh một con rắn khổng lồ dài hơn 10 mét bơi lội trên những con phố ngập nước đã nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Một số người dân đã phát hiện một con rắn khổng lồ dài hơn 10 mét đang bơi giữa những con phố ngập nước, một cảnh tượng kinh hoàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Con rắn khổng lồ bơi dưới nước nhiều khả năng là trăn gấm , một loài rắn lớn thường thấy ở Đông Nam Á, và người ta suy đoán rằng con rắn này cũng là một trong những nạn nhân của lũ lụt. "Đế Thái Thương" nhấn mạnh rằng mặc dù hình ảnh con trăn/rắn bơi dưới nước rất đáng sợ, nhưng "trăn gấm không phải là rắn độc và về cơ bản là vô hại với con người".

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bên dưới dòng tweet, than thở về sự tàn phá mà thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng gây ra cho cuộc sống thường nhật của người dân địa phương. Những người khác bày tỏ sự sợ hãi trước hình ảnh con rắn khổng lồ bơi lội dưới nước, nói rằng họ không thể tưởng tượng được cảnh tượng như vậy lại xảy ra trong cuộc sống của chính mình. Một cư dân mạng còn đùa rằng có lẽ rắn ở Thái Lan có địa vị cao hơn, "nếu không thì chúng không thể dài tới 10 mét được."