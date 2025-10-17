Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông bị xương cá dài 4 cm đâm thủng ruột non nguy hiểm

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người đàn ông bị dị vật xương cá đâm thủng ruột non, gây viêm ổ bụng.

Bình Nguyên

Bệnh nhân là ông N.V. N (65 tuổi ở Hà Nội), có thể trạng béo phì, với tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm. Ông phải duy trì thuốc điều trị và hỗ trợ thở máy tại nhà. Ông N. vốn rất thích ăn cá, đặc biệt là cá rán, cá kho - món không thể thiếu trong bữa cơm hằng ngày.

Một ngày trước khi nhập viện, sau bữa tối có món cá rán kho thịt, ông N. bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ vùng thượng vị, sau đó cơn đau lan ra toàn bụng. Đến sáng hôm sau, cơn đau tăng dần, lan xuống hố chậu phải, kèm sốt cao (38,5oC). Gia đình đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân: Chỉ số bạch cầu tăng cao (14.6 10^9/L), hình ảnh nhiều dị vật hình xương cá nằm ngang đoạn ruột non. Kèm theo vị trí đại tràng xuống vùng hố chậu phải trong lòng có một dải tăng tỷ trọng (kích thước 24 x 6mm). Bệnh nhân được chẩn đoán thủng ruột non do dị vật, với bệnh nền bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Hình ảnh xương cá đâm thủng ruột bệnh nhân/Ảnh BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật phát hiện ổ bụng bẩn nặng, nhiều giả mạc, dịch ổ bụng đục, tập trung ở hạ vị – hố chậu phải. Tại vị trí ruột non cách góc hồi manh tràng khoảng 1 mét, có dị vật hình xương cá dài khoảng 4cm chọc thủng ruột non tạo thành 01 lỗ thủng đường kính khoảng 0,5cm.

Bệnh nhân được lấy dị vật, khâu lỗ thủng, rửa làm sạch và dẫn lưu ổ bụng. Các mảnh xương cá nhỏ khác đã di chuyển xuống đại tràng được đào thải ra ngoài theo đường tự nhiên. Sau phẫu thuật 5 ngày, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, tuy nhiên do bệnh nền phổi tắc nghẽn mạn tính, ông vẫn cần tiếp tục điều trị và theo dõi sát sao.

Xương cá dài 4 cm đâm thủng ruột non người đàn ông/ Ảnh BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bác sĩ Nguyễn văn Phúc, Trung tâm Ngoại gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, xương cá là một trong những dị vật tiêu hóa nguy hiểm. Chúng có thể mắc ở kẹt ở bất cứ vị trí nào (họng, thực quản, dạ dày hoặc ruột) gây viêm, thủng ruột và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Để phòng tránh mắc dị vật, theo bác sĩ Phúc, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện, đặc biệt khi ăn các loại cá nhiều xương nhỏ. Với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền mạn tính (như phổi tắc nghẽn, tiểu đường, tim mạch…), nên chọn cá phi-lê hoặc lọc kỹ xương trước khi chế biến.

Khi nghi ngờ nuốt phải xương cá, tuyệt đối không nuốt cơm, nuốt vỏ cam hay mẹo dân gian để “đẩy xương xuống”. Hành động này có thể khiến xương đâm sâu hơn, gây rách hoặc thủng đường tiêu hóa, làm tình trạng nặng thêm. Thay vào đó, hãy đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí an toàn.

#xương cá dài 4 cm #đâm thủng ruột non #gây viêm ổ bung #nguy kịch #phẫu thuật cấp cứu thành công

Bài liên quan

Sức khoẻ 360

Không thấy vết thương người phụ nữ nguy kịch vì vỡ thận độ V

Vỡ thận người bệnh có thể mất máu ồ ạt, sốc nặng, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật cấp cứu thành công cứu sống bệnh nhân nữ bị sốc mất máu nguy kịch do vỡ thận phải độ V sau tai nạn giao thông.

Đây là tổn thương nặng nhất trong phân loại chấn thương thận đòi hỏi phải được phẫu thuật xử trí kịp thời, chính xác bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị vết thương bụng nguy hiểm tại Bắc Ninh

Một nam bệnh nhân ở Bắc Ninh bị vết thương bụng hở, nguy kịch được các bác sĩ xử lý thành công sau ca phẫu thuật căng thẳng.

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận bệnh nhân Tô Văn T., (41 tuổi, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) bị đâm xuyên bụng trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân bị vết thương hở vùng bụng rộng, ruột non và ruột già lòi hoàn toàn ra ngoài ổ bụng, mất máu cấp, mạch nhanh, huyết áp tụt, da niêm mạc nhợt, SpO₂ chỉ còn 88%.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống nam bệnh nhân 51 tuổi bị thuyên tắc phổi nguy kịch

Người đàn ông 51 tuổi, đột ngột ngất, khó thở khi đang làm việc ngoài đồng do huyết khối lớn tắc động mạch phổi được cứu sống kịp thời.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân Dân 115 vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp thuyên tắc phổi nặng biến chứng sốc, đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Đỗ Công Tuấn, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), bệnh nhân đang làm việc ngoài đồng thì đột ngột chóng mặt, tức ngực rồi ngất khoảng 2 phút. Khi tỉnh lại, người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng tụt huyết áp, được nghi ngờ nhồi máu cơ tim biến chứng sốc tim.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới