Người đàn ông bị xương cá dài 4 cm đâm thủng ruột non nguy hiểm

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người đàn ông bị dị vật xương cá đâm thủng ruột non, gây viêm ổ bụng.

Bệnh nhân là ông N.V. N (65 tuổi ở Hà Nội), có thể trạng béo phì, với tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm. Ông phải duy trì thuốc điều trị và hỗ trợ thở máy tại nhà. Ông N. vốn rất thích ăn cá, đặc biệt là cá rán, cá kho - món không thể thiếu trong bữa cơm hằng ngày.

Một ngày trước khi nhập viện, sau bữa tối có món cá rán kho thịt, ông N. bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ vùng thượng vị, sau đó cơn đau lan ra toàn bụng. Đến sáng hôm sau, cơn đau tăng dần, lan xuống hố chậu phải, kèm sốt cao (38,5oC). Gia đình đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân: Chỉ số bạch cầu tăng cao (14.6 10^9/L), hình ảnh nhiều dị vật hình xương cá nằm ngang đoạn ruột non. Kèm theo vị trí đại tràng xuống vùng hố chậu phải trong lòng có một dải tăng tỷ trọng (kích thước 24 x 6mm). Bệnh nhân được chẩn đoán thủng ruột non do dị vật, với bệnh nền bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Hình ảnh xương cá đâm thủng ruột bệnh nhân/Ảnh BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật phát hiện ổ bụng bẩn nặng, nhiều giả mạc, dịch ổ bụng đục, tập trung ở hạ vị – hố chậu phải. Tại vị trí ruột non cách góc hồi manh tràng khoảng 1 mét, có dị vật hình xương cá dài khoảng 4cm chọc thủng ruột non tạo thành 01 lỗ thủng đường kính khoảng 0,5cm.

Bệnh nhân được lấy dị vật, khâu lỗ thủng, rửa làm sạch và dẫn lưu ổ bụng. Các mảnh xương cá nhỏ khác đã di chuyển xuống đại tràng được đào thải ra ngoài theo đường tự nhiên. Sau phẫu thuật 5 ngày, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, tuy nhiên do bệnh nền phổi tắc nghẽn mạn tính, ông vẫn cần tiếp tục điều trị và theo dõi sát sao.

Xương cá dài 4 cm đâm thủng ruột non người đàn ông/ Ảnh BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bác sĩ Nguyễn văn Phúc, Trung tâm Ngoại gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, xương cá là một trong những dị vật tiêu hóa nguy hiểm. Chúng có thể mắc ở kẹt ở bất cứ vị trí nào (họng, thực quản, dạ dày hoặc ruột) gây viêm, thủng ruột và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Để phòng tránh mắc dị vật, theo bác sĩ Phúc, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện, đặc biệt khi ăn các loại cá nhiều xương nhỏ. Với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền mạn tính (như phổi tắc nghẽn, tiểu đường, tim mạch…), nên chọn cá phi-lê hoặc lọc kỹ xương trước khi chế biến.

Khi nghi ngờ nuốt phải xương cá, tuyệt đối không nuốt cơm, nuốt vỏ cam hay mẹo dân gian để “đẩy xương xuống”. Hành động này có thể khiến xương đâm sâu hơn, gây rách hoặc thủng đường tiêu hóa, làm tình trạng nặng thêm. Thay vào đó, hãy đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí an toàn.