Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị vết thương bụng nguy hiểm tại Bắc Ninh

Một nam bệnh nhân ở Bắc Ninh bị vết thương bụng hở, nguy kịch được các bác sĩ xử lý thành công sau ca phẫu thuật căng thẳng.

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận bệnh nhân Tô Văn T., (41 tuổi, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) bị đâm xuyên bụng trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân bị vết thương hở vùng bụng rộng, ruột non và ruột già lòi hoàn toàn ra ngoài ổ bụng, mất máu cấp, mạch nhanh, huyết áp tụt, da niêm mạc nhợt, SpO₂ chỉ còn 88%.

Trước diễn biến nguy cấp, có nguy cơ tử vong rất cao, các bác sĩ lập tức kích hoạt “báo động đỏ” nội viện, huy động khẩn cấp lực lượng từ các chuyên khoa: Ngoại Thận – Tiết niệu – Nam học, Ngoại Tiêu hóa, Huyết học – Truyền máu, Phẫu thuật Gây mê Hồi sức.

ThS BS Phạm Hồng Phong, Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật tại phòng hồi tỉnh - Ảnh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1

Ê-kíp phẫu thuật do BS.CKII Đoàn Tiến Dương, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học, ThS BS Lê Minh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hoá, ThS BS Phạm Hồng Phong, Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức trực tiếp thực hiện, đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử lý tổn thương, cầm máu, làm sạch ổ bụng và hồi sức tích cực. Trong suốt ca mổ, bệnh nhân được truyền tổng cộng trên 2 lít máu để bù đắp lượng máu mất và duy trì tuần hoàn.

Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ đã thành công. Bệnh nhân được hồi tỉnh và theo dõi sát sao tại khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức.

Hiện tại, sau 02 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, được rút nội khí quản, tự thở khí phòng, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ca mổ được các bác sĩ thực hiện đã thành công sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng/ Ảnh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1

Chia sẻ sau ca phẫu thuật, ThS BS Phạm Hồng Phong khuyến cáo, chỉ một phút nóng giận, thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, cướp đi sinh mạng của người khác. Mỗi người cần giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích, bởi đây thường là nguyên nhân khiến hành vi mất kiểm soát, dẫn đến bạo lực đáng tiếc.