Cứu sống nam bệnh nhân 51 tuổi bị thuyên tắc phổi nguy kịch

Người đàn ông 51 tuổi, đột ngột ngất, khó thở khi đang làm việc ngoài đồng do huyết khối lớn tắc động mạch phổi được cứu sống kịp thời.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân Dân 115 vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp thuyên tắc phổi nặng biến chứng sốc, đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Đỗ Công Tuấn, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), bệnh nhân đang làm việc ngoài đồng thì đột ngột chóng mặt, tức ngực rồi ngất khoảng 2 phút. Khi tỉnh lại, người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng tụt huyết áp, được nghi ngờ nhồi máu cơ tim biến chứng sốc tim.

Sau khi được xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Tại đây, bác sĩ ghi nhận người bệnh khó thở, huyết áp không đo được, mạch nhanh. Điện tim và siêu âm tim cho thấy dấu hiệu quá tải thất phải cấp tính, đặc trưng của thuyên tắc phổi nặng.

Hình ảnh chụp CT mạch máu phổi cho thấy huyết khối lớn bít tắc động mạch phổi hai bên. Ảnh BV

Bệnh nhân nhanh chóng được dùng thuốc vận mạch để ổn định huyết áp, chụp CT mạch máu phổi. Kết quả cho thấy huyết khối lớn bít tắc hai nhánh động mạch phổi. Các bác sĩ khoa Cấp cứu phối hợp Khoa Hồi sức tích cực xác định đây là trường hợp sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi nguy cơ cao.

Người bệnh được chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, là phương pháp điều trị giúp làm tan cục máu đông trong mạch phổi. Sau khi chuyển Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, bệnh nhân dần hồi phục, huyết áp ổn định, hết khó thở, chức năng tim phải cải thiện. Sau một tuần điều trị, ông được xuất viện và trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân phổ biến nhất gây thuyên tắc phổi là do cục máu đông hình thành từ tĩnh mạch sâu chi dưới di chuyển đến phổi. Ở người bệnh này siêu âm mạch máu chi dưới ghi nhận có huyết khối tĩnh mạch đùi chung trái và tĩnh mạch khoeo trái. Khai thác tiền sử không ghi nhận tiền căn bệnh lý nhưng có hút thuốc lá khoảng 1 gói/ngày. Hút thuốc lá không phải nguyên nhân trực tiếp gây thuyên tắc phổi, tuy nhiên làm tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như thuyên tắc phổi, ngoài ra hút thuốc lá còn gây rất nhiều bệnh tim mạch và hô hấp khác. Do vậy người bệnh này khi xuất viện được các bác sĩ yêu cầu ngưng thuốc lá và tuân thủ sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Hình ảnh cục máu đông di chuyển qua tim đến động mạch phổi và gây bít tắc dẫn đến tình trạng thuyên tắc phổi. Ảnh minh hoạ/Nguồn medlatec.vn