Người đàn ông 82 tuổi đi lại 12 tiếng mỗi ngày suốt hơn 3 tháng để thăm vợ

Cụ ông thức dậy lúc 4h30 sáng mỗi ngày để chuẩn bị bữa ăn mang đến cho người vợ yêu quý, nắm tay vợ bên giường ôn lại những kỷ niệm về cuộc sống chung.

Ảnh: @CCTV.

Theo hãng thông tấn Xinwenfang của Trung Quốc, ông Chen Achong, 82 tuổi, một nông dân đến từ Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang và vợ ông, bà Xue, đã kết hôn được hơn 50 năm. Một năm trước, bà Xue bị đột quỵ, sau đó mắc bệnh viêm phổi nặng, dẫn đến việc phải nhập viện điều trị tại khoa Chăm sóc tích cực (ICU) của Bệnh viện Li Huili ở Ninh Ba. Do con trai không thể ở bên cạnh mẹ vì công việc, ông Chen đã gánh vác hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc vợ mình.

Mỗi ngày, ông cụ thức dậy lúc 4h30 sáng để chuẩn bị bữa ăn trước khi bắt xe buýt đến Ninh Ba, rồi chuyển sang xe buýt khác để đến bệnh viện. Giờ thăm bệnh nhân ở phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU) là từ 10h30 đến 11h sáng, nhưng sau khi thăm xong, ông Chen sẽ ở lại hành lang bệnh viện cho đến chiều trước khi bắt xe buýt về Chu Sơn.

Để tiết kiệm tiền, ông mang theo một giỏ đầy thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho bà Xue. Trong suốt 105 ngày, ông Chen đã thực hiện chuyến đi khứ hồi mệt mỏi kéo dài 12 tiếng, chỉ để được gặp vợ mình nửa tiếng đồng hồ.

Trong suốt thời gian bên nhau, ông đã nắm chặt tay bà, trò chuyện không ngừng và hồi tưởng lại những năm tháng yêu thương nhau. Có lần, ông Chen nhẹ nhàng nói với vợ: "Tôi nhớ hồi tôi còn làm việc ngoài đồng, còn bà thì luôn giữ nhà cửa ngăn nắp xinh đẹp. Bà giặt quần áo cho con và mỗi khi con ăn cá, bà luôn lấy phần đầu và đuôi, để lại cho con phần ngon nhất”.

Sự tận tâm của ông Chen thể hiện qua những hành động chăm sóc nhỏ nhặt, như lau mặt và chỉnh lại chăn mền cho bà.

Trong suốt một năm, ông Chen đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình, hơn 100.000 nhân dân tệ (14.000 đô la Mỹ), để chữa trị cho vợ. Con trai họ cũng đã bán nhà riêng để giúp trang trải chi phí y tế cho mẹ mình.

Sự tận tâm của ông Chen dành cho người vợ đã nhận được sự ủng hộ từ những người khác. Bệnh viện đã điều chỉnh giờ thăm bệnh của ông, phương tiện giao thông công cộng miễn phí vé và những người hảo tâm đã quyên góp hơn 140.000 nhân dân tệ (20.000 đô la Mỹ).

Ngày 13/3, Chen đến thăm vợ như thường lệ và tình trạng sức khỏe của bà có vẻ ổn định. Ông Chen nhớ lại: “Tôi nói với bà ấy rằng, gia đình vẫn ổn và đừng lo lắng, bà ấy gật đầu đáp lại”. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị trở về Chu Sơn, ông Chen nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng, tim vợ ông đã ngừng đập.

Ông và con trai vội vã quay lại bệnh viện, nhưng bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, bà Xue đã qua đời ở tuổi 76. Trong những giây phút cuối cùng, ông Chen nắm chặt tay bà và thì thầm lời tạm biệt cuối cùng: “Mối quan hệ của chúng ta trong kiếp này đã kết thúc, nhưng tôi không muốn chấp nhận điều đó”.

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt, ông cụ nói thêm: “Trái tim tôi như bị xé toạc. Đau quá, nhưng chẳng thể làm gì hơn được nữa”.

Khi các bác sĩ đẩy giường của bà Xue ra khỏi phòng, người đàn ông lớn tuổi loạng choạng để nhìn người vợ yêu dấu của mình lần cuối. Ông nói với giới truyền thông: “Bất cứ khi nào có thời gian, tôi sẽ đến thăm mộ bà ấy. Bà ấy là người vợ tốt nhất trên thế giới”.

Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình và nói rằng ông sẽ trả ơn. Câu chuyện của ông Chen đã khiến nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục vô cùng xúc động. Một người theo dõi trực tuyến bình luận: “Tôi đã khóc rất lâu. Tình yêu của thế hệ trước luôn thuần khiết, khi họ yêu, đó là tình yêu trọn đời”.

