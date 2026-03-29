Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Người đàn ông 82 tuổi đi lại 12 tiếng mỗi ngày suốt hơn 3 tháng để thăm vợ

Cụ ông thức dậy lúc 4h30 sáng mỗi ngày để chuẩn bị bữa ăn mang đến cho người vợ yêu quý, nắm tay vợ bên giường ôn lại những kỷ niệm về cuộc sống chung.

Thiên Đăng (Theo SCMP)
Ảnh: @CCTV.

Theo hãng thông tấn Xinwenfang của Trung Quốc, ông Chen Achong, 82 tuổi, một nông dân đến từ Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang và vợ ông, bà Xue, đã kết hôn được hơn 50 năm. Một năm trước, bà Xue bị đột quỵ, sau đó mắc bệnh viêm phổi nặng, dẫn đến việc phải nhập viện điều trị tại khoa Chăm sóc tích cực (ICU) của Bệnh viện Li Huili ở Ninh Ba. Do con trai không thể ở bên cạnh mẹ vì công việc, ông Chen đã gánh vác hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc vợ mình.

Mỗi ngày, ông cụ thức dậy lúc 4h30 sáng để chuẩn bị bữa ăn trước khi bắt xe buýt đến Ninh Ba, rồi chuyển sang xe buýt khác để đến bệnh viện. Giờ thăm bệnh nhân ở phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU) là từ 10h30 đến 11h sáng, nhưng sau khi thăm xong, ông Chen sẽ ở lại hành lang bệnh viện cho đến chiều trước khi bắt xe buýt về Chu Sơn.

Ảnh: @CCTV.

Để tiết kiệm tiền, ông mang theo một giỏ đầy thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho bà Xue. Trong suốt 105 ngày, ông Chen đã thực hiện chuyến đi khứ hồi mệt mỏi kéo dài 12 tiếng, chỉ để được gặp vợ mình nửa tiếng đồng hồ.

Ảnh: @CCTV.

Trong suốt thời gian bên nhau, ông đã nắm chặt tay bà, trò chuyện không ngừng và hồi tưởng lại những năm tháng yêu thương nhau. Có lần, ông Chen nhẹ nhàng nói với vợ: "Tôi nhớ hồi tôi còn làm việc ngoài đồng, còn bà thì luôn giữ nhà cửa ngăn nắp xinh đẹp. Bà giặt quần áo cho con và mỗi khi con ăn cá, bà luôn lấy phần đầu và đuôi, để lại cho con phần ngon nhất”.

Sự tận tâm của ông Chen thể hiện qua những hành động chăm sóc nhỏ nhặt, như lau mặt và chỉnh lại chăn mền cho bà.

Ảnh: @CCTV.

Trong suốt một năm, ông Chen đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình, hơn 100.000 nhân dân tệ (14.000 đô la Mỹ), để chữa trị cho vợ. Con trai họ cũng đã bán nhà riêng để giúp trang trải chi phí y tế cho mẹ mình.

Sự tận tâm của ông Chen dành cho người vợ đã nhận được sự ủng hộ từ những người khác. Bệnh viện đã điều chỉnh giờ thăm bệnh của ông, phương tiện giao thông công cộng miễn phí vé và những người hảo tâm đã quyên góp hơn 140.000 nhân dân tệ (20.000 đô la Mỹ).

Ngày 13/3, Chen đến thăm vợ như thường lệ và tình trạng sức khỏe của bà có vẻ ổn định. Ông Chen nhớ lại: “Tôi nói với bà ấy rằng, gia đình vẫn ổn và đừng lo lắng, bà ấy gật đầu đáp lại”. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị trở về Chu Sơn, ông Chen nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng, tim vợ ông đã ngừng đập.

Ông và con trai vội vã quay lại bệnh viện, nhưng bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, bà Xue đã qua đời ở tuổi 76. Trong những giây phút cuối cùng, ông Chen nắm chặt tay bà và thì thầm lời tạm biệt cuối cùng: “Mối quan hệ của chúng ta trong kiếp này đã kết thúc, nhưng tôi không muốn chấp nhận điều đó”.

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt, ông cụ nói thêm: “Trái tim tôi như bị xé toạc. Đau quá, nhưng chẳng thể làm gì hơn được nữa”.

Ảnh: @CCTV.

Khi các bác sĩ đẩy giường của bà Xue ra khỏi phòng, người đàn ông lớn tuổi loạng choạng để nhìn người vợ yêu dấu của mình lần cuối. Ông nói với giới truyền thông: “Bất cứ khi nào có thời gian, tôi sẽ đến thăm mộ bà ấy. Bà ấy là người vợ tốt nhất trên thế giới”.

Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình và nói rằng ông sẽ trả ơn. Câu chuyện của ông Chen đã khiến nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục vô cùng xúc động. Một người theo dõi trực tuyến bình luận: “Tôi đã khóc rất lâu. Tình yêu của thế hệ trước luôn thuần khiết, khi họ yêu, đó là tình yêu trọn đời”.

#Người đàn ông #vợ #trung quốc #vợ chồng #hôn nhân #kết hôn

Bài liên quan

Kho tri thức

Chuyện lạ về vua Minh Mạng ở điện thờ huyền bí nhất Cố đô Huế

Tọa lạc trên sườn núi nhìn ra sông Hương, Điện Hòn Chén là một di tích tâm linh đặc biệt của Huế, nơi lịch sử, truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian hòa quyện.

kto-tr_01.jpg
Tên gọi gắn với giai thoại chén ngọc của vua Minh Mạng. Dân gian quen gọi là Điện Hòn Chén hay Hoàn Chén, bắt nguồn từ truyền thuyết vua Minh Mạng đánh rơi chén ngọc xuống sông Hương rồi được rùa thần ngậm trả lại.
kto-tr_02.jpg
Tên chính thức trong sắc phong không phải Hòn Chén. Trong các văn bản triều Nguyễn, điện Hòn Chén mang tên “Ngọc Trản Sơn Từ”, tức đền thờ trên núi Ngọc Trản, cho thấy tên dân gian và tên hành chính tồn tại song song.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Càn Long phô trí tuệ đế vương qua chuyện hai tướng xin thưởng khác lạ

Hai vị tướng đưa ra yêu cầu tưởng đơn giản mà oái oăm. Cách Càn Long xử lý phơi bày bản lĩnh trị quốc và nghệ thuật dụng nhân thiên tài.

Bài thơ "Kỷ Hợi Tuế" có câu, đại ý là: "Đừng nhắc đến chuyện phong hầu, vì một khi có tướng quân được phong hầu thì hàng nghìn vạn sinh mạng đã ngã xuống."

Trong suốt các thời đại phong kiến, rất nhiều vị tướng kiệt xuất đã chinh chiến nơi trận mạc để bảo vệ đất nước. Nhưng rồi người ta nhận ra, trong số những vị tướng đó, không phải ai cũng có một kết cục viên mãn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã sinh vật đá ghê rợn xuất hiện ở nhiều nhà thờ cổ châu Âu

Gargoyle – những sinh vật đá kỳ lạ trên các nhà thờ châu Âu – không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ma mị mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện văn hóa thú vị.

Gargoyle có chức năng thoát nước. Ban đầu chúng được thiết kế như ống máng xối, dẫn nước mưa ra xa khỏi tường để bảo vệ công trình. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi xuất phát từ tiếng Pháp cổ. Từ “gargouille” có nghĩa là “cổ họng” hoặc “ống dẫn nước”, gắn liền với chức năng ban đầu của chúng. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới