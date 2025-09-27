Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giải mã sinh vật đá ghê rợn xuất hiện ở nhiều nhà thờ cổ châu Âu

Kho tri thức

Giải mã sinh vật đá ghê rợn xuất hiện ở nhiều nhà thờ cổ châu Âu

Gargoyle – những sinh vật đá kỳ lạ trên các nhà thờ châu Âu – không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ma mị mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện văn hóa thú vị.

T.B (tổng hợp)
Gargoyle có chức năng thoát nước. Ban đầu chúng được thiết kế như ống máng xối, dẫn nước mưa ra xa khỏi tường để bảo vệ công trình. Ảnh: Pinterest.
Gargoyle có chức năng thoát nước. Ban đầu chúng được thiết kế như ống máng xối, dẫn nước mưa ra xa khỏi tường để bảo vệ công trình. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi xuất phát từ tiếng Pháp cổ. Từ “gargouille” có nghĩa là “cổ họng” hoặc “ống dẫn nước”, gắn liền với chức năng ban đầu của chúng. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi xuất phát từ tiếng Pháp cổ. Từ “gargouille” có nghĩa là “cổ họng” hoặc “ống dẫn nước”, gắn liền với chức năng ban đầu của chúng. Ảnh: Pinterest.
Không phải tất cả đều là ống dẫn nước. Nhiều tượng trang trí giống gargoyle nhưng không thoát nước, được gọi là “grotesque”. Ảnh: Pinterest.
Không phải tất cả đều là ống dẫn nước. Nhiều tượng trang trí giống gargoyle nhưng không thoát nước, được gọi là “grotesque”. Ảnh: Pinterest.
Chúng thường mang hình dáng quái vật. Hình dạng ghê rợn, lai tạp giữa động vật và ác quỷ nhằm tạo sự răn đe, xua đuổi tà ma. Ảnh: Pinterest.
Chúng thường mang hình dáng quái vật. Hình dạng ghê rợn, lai tạp giữa động vật và ác quỷ nhằm tạo sự răn đe, xua đuổi tà ma. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng bảo vệ tâm linh. Người xưa tin rằng chúng canh giữ nhà thờ, xua đuổi linh hồn xấu và bảo vệ tín đồ. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng bảo vệ tâm linh. Người xưa tin rằng chúng canh giữ nhà thờ, xua đuổi linh hồn xấu và bảo vệ tín đồ. Ảnh: Pinterest.
Chúng phản ánh trí tưởng tượng thời Trung Cổ. Từ dáng vẻ của rồng, sư tử, dơi cho đến các sinh vật hư cấu, gargoyle thể hiện sự phong phú trong tư duy nghệ thuật Gothic. Ảnh: Pinterest.
Chúng phản ánh trí tưởng tượng thời Trung Cổ. Từ dáng vẻ của rồng, sư tử, dơi cho đến các sinh vật hư cấu, gargoyle thể hiện sự phong phú trong tư duy nghệ thuật Gothic. Ảnh: Pinterest.
Một số nhà thờ còn có gargoyle hài hước. Ngoài những hình thù đáng sợ, đôi khi gargoyle còn được tạc với nét mặt ngộ nghĩnh, thậm chí trào phúng. Ảnh: Pinterest.
Một số nhà thờ còn có gargoyle hài hước. Ngoài những hình thù đáng sợ, đôi khi gargoyle còn được tạc với nét mặt ngộ nghĩnh, thậm chí trào phúng. Ảnh: Pinterest.
Chúng truyền cảm hứng cho văn hóa đại chúng. Từ phim ảnh, truyện tranh đến trò chơi điện tử, gargoyle trở thành hình tượng quen thuộc của nghệ thuật hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Chúng truyền cảm hứng cho văn hóa đại chúng. Từ phim ảnh, truyện tranh đến trò chơi điện tử, gargoyle trở thành hình tượng quen thuộc của nghệ thuật hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.
T.B (tổng hợp)
#gargoyle #tượng gargoyle #chức năng thoát nước #nhà thờ cổ châu Âu #biểu tượng bảo vệ tâm linh #nghệ thuật Gothic

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT