Sỏi mật đe dọa tính mạng cô gái trẻ 30 tuổi

Sỏi mật là bệnh lý khá phổ biến. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

30 tuổi đã phải cắt túi mật vì cơn đau âm ỉ vùng thượng vị

Các bác sĩ Khoa Ngoại I – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Đinh Thị Linh (sinh năm 1996), trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Theo lịch sử bệnh lý, bệnh nhân có tiền sử sỏi túi mật và sỏi ống mật chủ. Gần đây, chị thường xuyên xuất hiện các cơn đau vùng thượng vị và hạ sườn phải, đau âm ỉ kèm gai rét nên đã đi thăm khám tại một số cơ sở y tế tuyến trung ương.

Ê-kíp nội soi giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, hạn chế mất máu - Ảnh BVCC

Dù đã được xếp lịch mổ và chờ đợi suốt 1 tháng tại cơ sở y tế khác, trong khi những cơn đau vẫn tiếp tục kéo dài, không thể tiếp tục chịu đựng, bệnh nhân đã chủ động tìm hiểu thông tin và được biết Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là cơ sở y tế ứng dụng thường quy các kỹ thuật hiện đại trong điều trị sỏi mật trên địa bàn tỉnh. Từ đó, chị đã tin tưởng lựa chọn đến thăm khám và điều trị tại đây.

Qua thăm khám lâm sàng và chụp CT, các bác sĩ xác định bệnh nhân có sỏi đường mật và sỏi ống mật chủ với kích thước lên tới 2cm. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật kết hợp lấy sỏi ống mật chủ bằng phương pháp tán sỏi mật laser ống mềm.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt.

Bệnh nhân được nội soi cắt túi mật và tán sỏi ống mật chủ bằng laser ống mềm - Ảnh BVCC

Chia sẻ sau ca mổ, chị Đinh Thị Linh cho biết: “Trước khi phẫu thuật, tôi thường xuyên bị những cơn đau hành hạ rất mệt mỏi. Sau phẫu thuật, tôi không còn cảm giác đau nữa, người nhẹ nhõm hơn và đã có thể đi lại sinh hoạt bình thường”.

BS CKI Nguyễn Ngọc Sơn – Khoa Ngoại I, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết: “Bệnh nhân còn khá trẻ nhưng đã mắc cả sỏi túi mật và sỏi ống mật chủ – đây là trường hợp tương đối hiếm gặp. Sau khi thăm khám và làm đầy đủ xét nghiệm, chúng tôi đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi cắt túi mật và tán sỏi ống mật chủ bằng laser ống mềm để điều trị. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đang dần phục hồi, có thể sớm ra viện”.

Sỏi ống mật chủ được các bác sĩ lấy ra - Ảnh BVCC

Hiện nay, về điều trị bệnh lý sỏi mật – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã thực hiện thường quy đầy đủ các phương pháp, từ mổ mở lấy sỏi, đến phẫu thuật nội soi lấy sỏi, phẫu thuật nội soi tán sỏi ống mềm và đặc biệt là kỹ thuật tán sỏi đường mật qua dưới hướng dẫn của DSA, mang lại hiệu quả điều trị cao với những ưu điểm vượt trội, giúp người bệnh: Ít xâm lấn, hồi phục nhanh; Có thêm lựa chọn điều trị hiệu quả; Không cần chuyển tuyến trên; Tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

Triệu chứng không rõ ràng, biến chứng đe dọa tính mạng

Sỏi túi mật là một tình trạng khá phổ biến tại Việt Nam, ảnh hưởng đến khoảng 8-10% dân số. Triệu chứng của sỏi túi mật thường không rõ ràng ở giai đoạn đầu và có thể chỉ được phát hiện ngẫu nhiên trong các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc khi đã xuất hiện các biến chứng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Ngọc Khánh, Trưởng Đơn nguyên Ngoại tiêu hóa - Tiết niệu - Phẫu thuật Robot & Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City cho biết, túi mật là cơ quan nhỏ hình quả lê, nằm ngay dưới gan ở bên phải. Ở người trưởng thành, túi mật thường dài từ 7 đến 10 cm và có đường kính khoảng 4cm khi căng đầy. Mỗi túi mật có khả năng chứa đến 50 ml dịch mật, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ tiêu hóa.

Túi mật là một thành phần quan trọng của hệ thống tiêu hóa, chủ yếu có chức năng lưu trữ mật, giúp hệ tiêu hóa phân hủy chất béo. Dịch mật là hỗn hợp gồm cholesterol, bilirubin và muối mật, được sản xuất bởi gan.

Túi mật kết nối với các bộ phận khác trong hệ tiêu hóa thông qua một hệ thống ống dẫn mật, gọi chung là đường mật. Chức năng chính của hệ thống này là vận chuyển mật từ gan đến ruột non.

Trước bữa ăn, túi mật thường đã chứa đầy dịch mật. Khi bắt đầu tiêu thụ thực phẩm, túi mật nhận được tín hiệu, bắt đầu co thắt để đẩy mật vào đường mật. Dịch mật sau đó di chuyển qua ống mật chủ, vào tá tràng và được trộn lẫn với thức ăn để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Sau khi ăn xong, túi mật trở lại trạng thái rỗng và chuẩn bị cho chu trình sản xuất mật tiếp theo.

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - Ảnh BVCC

Sỏi túi mật là các thể rắn được hình thành từ cholesterol, muối mật và canxi. Kích thước của các viên sỏi này có thể dao động từ vài milimet đến vài centimét và số lượng sỏi có thể rất đa dạng, từ một viên đến hàng trăm viên trong một túi mật.

Những viên sỏi lớn có thể gây tắc nghẽn quá trình di chuyển của mật tự nhiên, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong một số trường hợp, sỏi mật có thể trực tiếp gây ra các bệnh lý nguy hiểm như viêm túi mật, thủng túi mật và thậm chí ung thư túi mật.

Đa số bệnh nhân mắc sỏi túi mật không thể hiện triệu chứng rõ ràng và thường được phát hiện ngẫu nhiên qua các cuộc khám sức khỏe hoặc khi siêu âm cho bệnh lý khác. Các biểu hiện có thể gặp bao gồm:

Đau âm ỉ bên dưới sườn phải, có thể lan ra phía sau lưng hoặc lên vai phải. Trường hợp đau dữ dội ít gặp hơn nhưng khi xảy ra, thường liên quan đến tình trạng sỏi chắn ngang ống dẫn mật gây tắc nghẽn hoặc viêm túi mật cấp tính, đôi khi đòi hỏi điều trị nội trú, theo dõi chặt chẽ và có thể cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp nếu túi mật bị hoại tử.

Sốt, đi kèm vàng da và mắt là dấu hiệu cho thấy có biến chứng từ sỏi; Đau sau khi ăn; Buồn nôn và nôn; Phân và nước tiểu thay đổi màu bất thường.