Sống Khỏe

Kỳ tích với người đàn ông chỉ còn 1% cơ hội sống

Dù tiên lượng tử vong 99,9%, các bác sĩ Bắc Ninh đã cứu sống bệnh nhân nguy kịch do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, biến chứng nặng của xơ gan do rượu.

Bình Nguyên

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, các bác sĩ nơi đây vừa cứu sống ngoạn mục nam bệnh nhân sốc mất máu do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, hôn mê gan độ III, suy đa tạng trên nền xơ gan rượu – tiên lượng tử vong gần như 99,9%.

Bệnh nhân Hồ Cảnh T. (56 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh) được đưa vào Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nôn ra máu số lượng lớn, huyết áp tụt sâu, hôn mê. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt ống thở máy chủ động, bù khối lượng tuần hoàn và sử dụng thuốc vận mạch.

Sau khi cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc, ê-kíp bác sĩ bước vào cuộc chiến thực sự với tử thần. Bệnh nhân được duy trì thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền khối hồng cầu và các chế phẩm máu với khối lượng lớn, gần như thay toàn bộ máu. Sử dụng ba loại thuốc vận mạch liều cao và điều chỉnh liều theo huyết áp động mạch xâm lấn. Trong khi hồi sức tích cực, vấn đề cấp thiết là phải kiểm soát được nguồn xuất huyết. Các bác sĩ khoa Thăm dò Chức năng đã tiến hành nội soi thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản vỡ, một kỹ thuật then chốt giúp cầm máu kịp thời.

1.png
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân/Ảnh BV Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Dù được điều trị tích cực, sau bốn ngày tình trạng vẫn hết sức nặng nề, sốc nhiễm khuẩn nặng, chỉ số marker nhiễm trùng tăng cao, phải tăng dần liều thuốc vận mạch, xuất hiện hôn mê gan độ III và vô niệu hoàn toàn.

Trước diễn biến nghiêm trọng, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định triển khai kỹ thuật cao, thay huyết tương kết hợp lọc máu liên tục – một phương pháp chuyên sâu thường chỉ áp dụng cho các ca bệnh cực kỳ nặng.

Dù biết cơ hội sống của người bệnh vô cùng mong manh, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vẫn kiên định, nỗ lực bằng tất cả năng lực chuyên môn và tinh thần không bỏ cuộc. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, cùng việc ứng dụng nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, đã tạo nên kỳ tích mang lại sự sống cho bệnh nhân, đem lại niềm hạnh phúc to lớn cho gia đình.

Bác sĩ cảnh báo xơ gan do rượu gây nhiều biến chứng nặng, trong đó tăng áp lực tĩnh mạch cửa là một biến chứng nguy hiểm dẫn đến xuất huyết tiêu hóa (nôn ra máu, đi ngoài phân đen/máu), cổ trướng (dịch ổ bụng), phù chân và nguy cơ nhiễm trùng dịch cổ trướng. Ngoài ra, bệnh còn có thể gây ra các biến chứng khác như vàng da, vàng mắt, bệnh não gan (hôn mê gan), ung thư gan. Người bệnh cần thăm khám và điều trị kịp thời để tránh hậu quả nghiêm trọng.

