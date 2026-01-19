Điện Biên ghi nhận hơn 30 ca sởi

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, từ ngày 1/11/2025 đến 16/1/2026, toàn tỉnh ghi nhận 34 trường hợp mắc và nghi mắc bệnh sởi.

Bệnh sởi rất dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác như cúm, sốt phát ban, tay chân miệng do đó có nhiều trường hợp phát hiện trễ và gây ra nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong.

Nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát bệnh sởi là rất cao nếu các biện pháp phòng chống dịch bệnh không được triển khai quyết liệt hơn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, từ ngày 1/11/2025 đến 16/1/2026, toàn tỉnh ghi nhận 34 trường hợp mắc và nghi mắc bệnh sởi. Trong đó, có 13 trường hợp dưới 9 tháng tuổi, 19 trường hợp từ 9 tháng đến dưới 5 tuổi và 2 trường hợp trên 5 tuổi. Đáng chú ý, 20 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sởi (IgM).

Ảnh minh họa/nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 9/1 đến 16/1/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên ghi nhận 6 trường hợp nghi mắc sởi, tập trung tại các xã Si Pa Phìn (4 ca), Pu Nhi (1 ca) và Nà Bủng (1 ca), cho thấy nguy cơ lây lan trong cộng đồng vẫn ở mức cao.

Để chủ động phòng chống bệnh sởi, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo, chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc - xin sởi đi tiêm đầy đủ và đúng lịch.2. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ.

Cách phòng ngừa hiệu quả nhất là tiêm vắc-xin sởi, và điều trị chủ yếu là chăm sóc triệu chứng (hạ sốt, giảm ho, bổ sung nước, dinh dưỡng). Ảnh minh họa/Internet

Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày. Đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ. Tăng cường dinh dưỡng cho trẻ.

Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng. Thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường.

Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời.