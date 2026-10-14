Người dân có thể mua vé Metro qua VNeID

Từ 15/10, hành khách metro Bến Thành - Suối Tiên có thêm lựa chọn mua vé điện tử trên VNeID, gồm vé lượt, vé 1 ngày, 3 ngày và vé tháng phổ thông.

Hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TPHCM sắp có thêm một cách mua vé tiện lợi. Từ ngày 15/10, người dùng có thể đặt vé và dùng tiện ích trên tàu ngay trong ứng dụng định danh điện tử VNeID, không cần xếp hàng ở quầy hay cài thêm ứng dụng riêng.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) vừa ban hành thông báo bổ sung hình thức mua vé và sử dụng VNeID để đi metro. Giải pháp do HURC1 phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) triển khai, nằm trong kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ của TPHCM. Mục tiêu là đa dạng hóa phương thức thanh toán và giúp người dân dễ tiếp cận tàu điện hơn.

Ảnh minh họa.

Để mua vé qua VNeID, hành khách thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, tìm mục “Dịch vụ giao thông” và chọn “Nền tảng giao thông tập trung”.

Bước 2: Chọn tiện ích “Metro”, sau đó chọn loại vé phù hợp.

Bước 3: Quét mã QR hiển thị trên màn hình để thanh toán.

Bước 4: Sau khi thanh toán, vé điện tử có mã QR sẽ nằm trong mục “Vé của tôi”. Hành khách quét mã này tại cổng soát vé khi vào và ra ga.

Trên VNeID, hành khách có thể mua vé lượt theo từng ga hoặc các loại vé hạn định gồm vé 1 ngày, vé 3 ngày và vé tháng phổ thông.

Với vé tháng, hành khách dùng trực tiếp thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét tại cổng soát vé.

Đơn vị vận hành lưu ý mỗi mã vé điện tử chỉ áp dụng cho một hành khách. Khi gặp vướng mắc trong lúc giao dịch, hành khách có thể gọi tổng đài 1900.638.885 hoặc nhắn tin qua Zalo OA “Hub Giao thông” (hubgiaothongvn) để được hỗ trợ.

Với việc bổ sung VNeID, hành khách đi metro số 1 hiện có 4 nhóm cách mua và thanh toán vé, các nhóm còn lại bao gồm: mua trực tiếp tại nhà ga; thanh toán không chạm bằng thẻ ngân hàng hoặc ví trên điện thoại (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) đã liên kết thẻ; mua trên ứng dụng HCMC Metro hoặc các ví điện tử như MoMo, ZaloPay.