Người Ấn Độ cổ đại biến cả ngọn núi thành ngôi đền khổng lồ như thế nào?

Nằm gần thành phố Aurangabad, quần thể hang động Ellora là một trong những thành tựu kiến trúc tôn giáo đặc sắc nhất của Ấn Độ cổ đại. Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1983, Ellora gồm 34 hang động, tu viện và đền thờ được đục trực tiếp vào vách đá bazan, hình thành qua nhiều giai đoạn từ khoảng thế kỷ VI đến XII. Điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt không chỉ là kỹ thuật chạm khắc phi thường, mà còn là sự hiện diện của ba truyền thống tôn giáo lớn trong cùng một không gian.

Ảnh: klook.com

Dọc theo vách núi, các hang động Phật giáo chủ yếu nằm ở nhóm số 1–12, từng phục vụ hoạt động tu tập và sinh hoạt của tăng sĩ. Một số hang có nhiều tầng, đại sảnh rộng cùng những cột đá được chạm trổ tinh tế. Các pho tượng Phật và Bồ Tát tạo nên không gian tĩnh lặng, phản ánh sự phát triển của nghệ thuật Phật giáo tại miền Tây Ấn Độ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Nhóm hang Hindu giáo, từ số 13 đến 29, gây ấn tượng mạnh bởi những hình tượng thần linh, phù điêu sử thi và các công trình quy mô lớn. Nổi bật nhất là đền Kailasa, hang số 16, thờ thần Shiva. Khác với một ngôi đền được xây bằng cách xếp từng khối đá, công trình này được tạo ra bằng cách đục bỏ đá từ trên xuống, để lại một quần thể kiến trúc đồ sộ ngay trong khối núi. Những cột trụ, sân đền, tượng voi và phù điêu thần thoại khiến người xem có cảm giác cả một ngọn núi đã được biến thành tác phẩm điêu khắc khổng lồ.

Ở nhóm hang cuối cùng, từ số 30 đến 34, nghệ thuật Kỳ Na giáo thể hiện qua những hình chạm khắc thanh thoát, các nhân vật giác ngộ và hoa văn tinh vi. Nếu các hang Hindu giáo gây choáng ngợp bởi sự đồ sộ, nhiều tác phẩm Kỳ Na giáo lại hấp dẫn bởi vẻ cân đối và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều đáng suy ngẫm là Ellora không phải công trình được tạo ra trong một thời điểm hay bởi một cộng đồng duy nhất. Các nhóm hang hình thành qua nhiều thế hệ, phản ánh sự thay đổi của những triều đại, niềm tin và truyền thống nghệ thuật. Sự cùng hiện diện của ba tôn giáo không có nghĩa mọi khác biệt đều biến mất, nhưng cho thấy những cộng đồng tín ngưỡng khác nhau từng để lại dấu ấn tại cùng một vùng đất.

Ngày nay, Ellora không chỉ là điểm đến khảo cổ và du lịch. Quần thể này còn nhắc nhở rằng lịch sử Ấn Độ được tạo nên từ nhiều dòng tư tưởng cùng phát triển, đôi khi song hành, đôi khi giao thoa, để lại một di sản độc đáo được tạc thẳng vào đá.