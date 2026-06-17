Màn chạm mặt “hai thái cực” của hai thiên hà

Các nhà thiên văn học gần đây đã chia sẻ hình ảnh thiên văn kỳ thú được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble, cho thấy một thiên hà nhỏ dường như chạm mặt cận kề với một thiên hà lớn hơn. Trong hình ảnh, một thiên hà xoắn ốc nhỏ, sáng đã lướt qua rìa của một thiên hà xoắn ốc lớn, mờ nhạt, có cấu trúc bất thường, tạo ra khoảnh khắc tuyệt vời, ảo ảnh giữa các thiên hà. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng cách nhau hàng trăm triệu năm ánh sáng, sự xuất hiện của chúng chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng nằm thẳng hàng trên cùng một đường ngắm.

Kính viễn vọng Hubble phát hiện màn chạm mặt kịch tính của hai thiên hà lần lượt có tên là MCG-02-05-050 và MCG-02-05-050a. Ảnh: NASA/ESA.

Trong hình ảnh, thiên hà lớn và mờ hơn được đặt tên là MCG-02-05-050, đây là một thiên hà điển hình có độ sáng bề mặt thấp, với các nhánh xoắn ốc bị đứt đoạn và không hoàn chỉnh, cùng một vành đĩa nhạt màu và phân tán cấu trúc mạnh mẽ.

Ngược lại, thiên hà xoắn ốc nhỏ hơn và sáng hơn gần đó MCG-02-05-050a lại nhỏ gọn và cực kỳ năng động, với tốc độ hình thành sao cao, khiến nó trông sáng hơn và tràn đầy năng lượng hơn. Do đó, nó có thể trông nhỏ hơn từ góc nhìn của Trái Đất, nhưng kích thước thực tế của nó có thể lớn hơn.

Hai thiên hà này thực chất cách nhau rất xa: MCG-02-05-050 cách Trái Đất khoảng 65 triệu năm ánh sáng, trong khi MCG-02-05-050a cách Trái Đất tới khoảng 675 triệu năm ánh sáng, gấp hơn mười lần khoảng cách đó. Điều này cho thấy chúng không có sự tương tác trong không gian hay lịch sử chung nào, và sự tương đồng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về mặt thị giác. Mặc dù vậy, ảo ảnh này tạo nên một cảnh tượng vũ trụ ấn tượng và nhắc nhở chúng ta rằng, các vật thể thiên thể trông có vẻ gần nhau trong quan sát thiên văn nhưng thực chất có thể cách nhau rất xa.