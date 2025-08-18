Hà Nội

"Ngôi nhà cô độc" chắn giữa đường cao tốc gây xôn xao giờ ra sao?

Do không chịu được tiếng ồn nên chủ nhân của ngôi nhà nằm giữa đoạn cao tốc 4 làn xe ở Giang Tây (Trung Quốc) đã chuyển đi.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trên đoạn đường cao tốc ở huyện Kim Khê thuộc thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) xuất hiện ngôi nhà một mình chắn giữa đường 2 làn xe thu hút sự chú ý của người qua đường. Ảnh: Ettoday
Trên đoạn đường cao tốc ở huyện Kim Khê thuộc thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) xuất hiện ngôi nhà một mình chắn giữa đường 2 làn xe thu hút sự chú ý của người qua đường. Ảnh: Ettoday
Chủ nhà cho biết, do phương án bồi thường chính quyền đưa ra không ổn thỏa nên hai bên chấp nhận để đường cao tốc chạy vòng quanh nhà. Ảnh: Ettoday
Chủ nhà cho biết, do phương án bồi thường chính quyền đưa ra không ổn thỏa nên hai bên chấp nhận để đường cao tốc chạy vòng quanh nhà. Ảnh: Ettoday
Ngôi nhà 2 tầng với mặt sàn 40m2 lọt thỏm trong khoảng đất ở giữa tuyến đường 4 làn. Ảnh: Zhihu
Ngôi nhà 2 tầng với mặt sàn 40m2 lọt thỏm trong khoảng đất ở giữa tuyến đường 4 làn. Ảnh: Zhihu
Nhiều năm trôi qua, căn nhà vẫn nằm "hiên ngang" ngay giữa cầu cao tốc, gây nhiều tranh cãi trong dư luận nước này. Ảnh: Ettoday
Nhiều năm trôi qua, căn nhà vẫn nằm "hiên ngang" ngay giữa cầu cao tốc, gây nhiều tranh cãi trong dư luận nước này. Ảnh: Ettoday
Theo tờ Ji Mu News, tuyến cao tốc này chưa chính thức khánh thành nhưng hiện đã có xe cộ qua lại. Trong khi đó, chủ nhà vẫn sống bên trong. Ảnh: Ebc
Theo tờ Ji Mu News, tuyến cao tốc này chưa chính thức khánh thành nhưng hiện đã có xe cộ qua lại. Trong khi đó, chủ nhà vẫn sống bên trong. Ảnh: Ebc
Thời điểm đầu năm 2025, gia chủ và con trai út vẫn sống trong ngôi nhà. Nhà có nước và điện nhưng không có nhà vệ sinh, không có bếp, không có mạng Internet, ti vi không xem được. Ảnh: Ebc
Thời điểm đầu năm 2025, gia chủ và con trai út vẫn sống trong ngôi nhà. Nhà có nước và điện nhưng không có nhà vệ sinh, không có bếp, không có mạng Internet, ti vi không xem được. Ảnh: Ebc
Do không chịu nổi tiếng ồn kéo dài, gia chủ đã quyết định rời đi vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: 6parkbbs
Do không chịu nổi tiếng ồn kéo dài, gia chủ đã quyết định rời đi vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: 6parkbbs
Sau đó, các tài xế đi qua phát hiện cảnh tượng trước nhà chất đầy đồ đạc, phía sau cỏ mọc rậm rạp. Ảnh: Udn
Sau đó, các tài xế đi qua phát hiện cảnh tượng trước nhà chất đầy đồ đạc, phía sau cỏ mọc rậm rạp. Ảnh: Udn
Chủ đã dọn đi song việc chính quyền có tháo dỡ căn nhà này hay không, đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức. Ảnh: Sohu
Chủ đã dọn đi song việc chính quyền có tháo dỡ căn nhà này hay không, đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức. Ảnh: Sohu
Đại diện chính quyền địa phương cũng từ chối bình luận về kế hoạch tiếp theo đối với ngôi nhà. Ảnh: Sohu
Đại diện chính quyền địa phương cũng từ chối bình luận về kế hoạch tiếp theo đối với ngôi nhà. Ảnh: Sohu
