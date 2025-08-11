Hà Nội

Ngôi nhà hai phòng ngủ "rẻ nhất thế giới", chưa đầy 30.000 đồng

Bất động sản

Ngôi nhà hai phòng ngủ "rẻ nhất thế giới", chưa đầy 30.000 đồng

Ngôi nhà hai phòng ngủ "rẻ nhất thế giới" được bán với giá 1 USD ở bang Michigan (Mỹ). Tuy nhiên, người mua phải đầu tư thêm tiền để cải tạo nhà. 

Ngôi nhà 2 phòng ngủ ở bang Michigan (Mỹ), thu hút sự chú ý của nhiều người khi được rao bán giá chỉ 1 USD, chưa bằng một tách cà phê. Ảnh: DM
Tuy nhiên, giá 1 USD chỉ là giá bán ban đầu, người mua phải đầu tư thêm để tu sửa và cải tạo. Ảnh: DM
Ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. Ảnh: DM
Sàn gỗ trong nhà bị trầy xước, người mua cần phải tu sửa và cải tạo để đưa ngôi nhà vào trạng thái sử dụng. Ảnh: Good Company
Bên ngoài căn nhà đã cũ kỹ, không được chăm sóc, với bãi cỏ mọc um tùm. Ảnh: DM
Theo New York Post, ngôi nhà này trước đây được bán với giá 4.092 USD vào năm 2022, nằm trong khu đất có diện tích gần 70 m2. Ảnh: Good Company
Một nhân viên bất động sản cho biết, ngôi nhà có giá 1 USD là cơ hội để thể hiện rằng một tài sản sẽ luôn tìm thấy giá trị thực trên thị trường nếu được định giá hợp lý. Ảnh: Good Company
Một số phòng có vẻ chưa hoàn thiện vì tường có khung gỗ lộ ra. Ảnh: Good Company
Dù giá bán ban đầu 1 USD, nhưng người mua dự kiến phải đầu tư khoảng 20.000 USD (khoảng gần 480 triệu đồng) để cải tạo ngôi nhà. Ảnh: Good Company
Ngoài ra, người mua còn phải trả khoản tiền thuê công ty tu sửa là 45.000 USD (khoảng gần 1,1 tỷ đồng). Ảnh: Good Company
Ngôi nhà mang đến cơ hội cho những ai muốn tham gia vào cuộc phiêu lưu bất động sản thú vị. Ảnh: Good Company
Căn nhà được xây dựng lần đầu vào năm 1956, bán với giá 4.092 USD vào tháng 2/2022. Năm 2004, ngôi nhà bán với giá chào bán là 32.400 USD. Ảnh: Good Company &gt;&gt;&gt; Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (theo DM)
#ngôi nhà giá rẻ #bất động sản Michigan #nhà hai phòng ngủ #mua nhà giá 1 USD #đầu tư cải tạo nhà #cơ hội đầu tư bất động sản

