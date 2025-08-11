Ngôi nhà hai phòng ngủ "rẻ nhất thế giới", chưa đầy 30.000 đồng

Ngôi nhà hai phòng ngủ "rẻ nhất thế giới" được bán với giá 1 USD ở bang Michigan (Mỹ). Tuy nhiên, người mua phải đầu tư thêm tiền để cải tạo nhà.
Không chỉ được chú ý với lối chơi quyết liệt và đầy kĩ năng, tuyển thủ nữ Shizuka còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cá tính.
Hàn Quốc coi pháo tự hành K9 Thunder như thành phần cốt lõi trong chương trình hiện đại hóa quân sự, là lựa chọn thay thế cho hệ thống do Phương Tây sản xuất.
Cây cầu vẫn trụ vững sau một tuần bị dội bom dữ dội, điều này đã gây bất ngờ không nhỏ cho giới quan sát quân sự quốc tế và cả Quân đội Ukraine.
Minh Triệu cực nam tính trong loạt ảnh thời trang. H'Hen Niê xinh đẹp nhẹ nhàng, bế bụng bầu dạo phố nhân một ngày nắng đẹp.
Vận trình từ 14–24/8, hai con giáp dễ thất bại khi xuất hành, làm ăn, trong khi một tuổi lại bỗng dưng trúng lộc lớn, tiền chảy ào ào.
Các nhà khảo cổ học ở Iran đã khai quật được một ngôi mộ xa hoa của thiếu nữ sống cách đây hơn 3.000 năm. Bên trong mộ cổ có lượng đồ tùy táng phong phú.
Ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trận Mantinea năm 418 TCN là một trận đánh quyết định của Chiến tranh Peloponnesus, nơi hai thế lực hùng mạnh nhất Hy Lạp cổ là Athens và Sparta quyết chiến.
Các chuyên gia cảnh báo loài nhện độc có tên false widow với vết cắn "không thể chịu đựng được" sẽ xâm chiếm nhà cửa ở Anh trong mùa giao phối tháng 8.
Mới đây, Bentley đã trình làng mẫu grand tourer mui trần mới mang tên Batur Convertible, đây được xem là siêu phẩm giới hạn "chia tay" động cơ W12.
Ukraine triển khai thuyền không người lái phóng UAV FPV lao thẳng vào các “mắt thần” radar Nga, mở ra lỗ hổng nguy hiểm trên bầu trời Biển Đen.
Với nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, các hãng sản xuất xe hai bánh đã không ngừng cho ra mắt các sản phẩm mới và TVS M1-S là một trong số đó.
Sau 7 năm có mặt, BMW X5 thế hệ thứ 4 vẫn là một trong những mẫu crossover hạng sang đẹp nhất phân khúc, nhưng nó sắp phải nhường chỗ cho phiên bản kế nhiệm.
Mẫu xe SUV Wildlander của liên doanh GAC Toyota ở Trung Quốc có ngoại hình trông giống hệt RAV4 thế hệ mới, nhưng có sự khác biệt lớn ở hệ truyền động.
Một đơn vị tiền tuyến của Ukraine cho biết, họ đã chế tạo được một loại robot mới để bắn hạ máy bay và trực thăng của Nga.
Biến iPad thành máy chơi game cầm tay với Razer Kishi V3 Pro XL - tay cầm thiết kế cho tablet lớn, mang lại trải nghiệm gaming như console thực thụ.
Mới đây, nữ streamer Mina Young đã "đốn tim" người hâm mộ bằng một bộ ảnh dạo phố đêm đầy ấn tượng với phong cách cá tính năng động nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
Trong khoảng 12/8-2/9, 3 con giáp này vừa thuận lợi công việc, vừa dễ trúng số, tài lộc ngập tràn, sự nghiệp thăng hoa.
Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Young Ae không ít lần hé lộ hình ảnh cuộc sống đời thường, chia sẻ về chồng con.
Không cần trang phục bikini nóng bỏng, Doãn Hải My vẫn gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, đúng chuẩn "nàng thơ" khiến bao người phải xao xuyến.