Ngôi nhà màu trắng giản dị, tinh khôi lạ thường giữa lòng đô thị

Bất động sản

Ngôi nhà màu trắng giản dị, tinh khôi lạ thường giữa lòng đô thị

Trong nhịp sống đô thị ngày càng ngột ngạt, ngôi nhà 3 tầng mở ra một cách sống mới: sâu lắng, tinh giản và gần gũi với thiên nhiên.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Toạ lạc trên một khu phố tại phường Thủ Dầu Một (TP HCM), Kavya House được thiết kế cho một gia đình trẻ đang kiếm tìm sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và hơi thở thiên nhiên. Ảnh: Goku
Không chạy theo xu hướng phô trương hay cầu kỳ trong hình thức, kiến trúc sư chọn giải pháp tối giản về thị giác nhưng giàu chiều sâu trải nghiệm. Ảnh: Goku
Ngôi nhà 3 tầng được bố trí hợp lý, mỗi không gian phục vụ chức năng riêng biệt. Tầng trệt là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và phòng thiền. Ảnh: Goku
Tầng hai là không gian nghỉ ngơi với phòng ngủ master ngập sáng và hai phòng nhỏ dành cho con. Ảnh: Goku
Tầng 3 dành cho các hoạt động tinh thần và kết nối thế hệ như phòng sinh hoạt chung và phòng thờ. Ảnh: Goku
Giếng trời, sân trong và các khoảng đệm được bố trí khéo léo vừa mang lại ánh sáng, thông gió hiệu quả, đồng thời làm mờ ranh giới giữa trong và ngoài. Ảnh: Goku
Cây xanh, nắng, gió trở thành một phần không thể thiếu trong từng nhịp sống thường ngày của gia đình. Ảnh: Goku
Hệ cửa được mở rộng tối đa để đón sáng, gió, và kết nối các tầng với nhau một cách liền mạch. Ảnh: Goku
Các không gian được tổ chức gọn gàng, tinh tế, đủ riêng tư khi cần nhưng vẫn tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình dễ dàng tương tác. Ảnh: Goku
Phòng khách được vây quanh bởi cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Goku
Nội thất không cầu kỳ hay màu sắc rực rỡ. Tất cả đơn giản với gam màu trắng, xám và chất liệu gỗ thô mộc. Ảnh: Goku
