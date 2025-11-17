Nghiên cứu bổ sung bệnh nhân ung thư được hưởng bảo hiểm y tế 100%

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ tiếp thu, nghiên cứu đề nghị bổ sung đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng bảo hiểm y tế 100%.

Sáng 17/11, Quốc hội thảo luận tại tổ dự thảo nghị quyết của Quốc hội liên quan cơ chế, chính sách về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại tổ, đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) đề nghị, cần rà soát quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế và quy định ưu tiên dùng trụ sở, quỹ đất dôi dư cho cơ sở y tế.

Đại biểu hoàn toàn đồng tình với các mức ưu đãi nghề 100%, 70%, 30% cho bác sĩ và nhân viên y tế thuộc những lĩnh vực được đề xuất trong dự thảo nghị quyết nhưng cần làm rõ: Nếu một người thuộc nhiều đối tượng ưu đãi, ví dụ vừa là bác sĩ chuyên môn (được ưu đãi 100%), vừa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (cũng được ưu đãi 100%), chế độ áp dụng thế nào? Liệu có được cộng lại thành 200% không?.

Nếu không được cộng, liệu có cơ chế bổ sung hợp lý, ví dụ tăng thêm 30 - 50%, để động viên khuyến khích nhân lực y tế vùng khó khăn, tránh tình trạng bác sĩ giải phẫu, pháp y, tâm thần chỉ tập trung ở đồng bằng.

Theo ông Lâm, việc này cần Chính phủ quy định chi tiết, thuận lợi cho triển khai và giám sát.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (Đoàn Cà Mau) hoàn toàn đồng tình cao với chủ trương quy định ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua Quỹ Bảo hiểm y tế để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí, ít nhất mỗi năm một lần, cho các đối tượng mà pháp luật chưa quy định nguồn kinh phí thực hiện khám định kỳ.

Theo đại biểu, đây là chính sách rất nhân văn, phù hợp định hướng chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở, đồng thời giúp giảm chi phí điều trị bệnh trong tương lai.

Tuy nhiên, theo ý kiến của người dân và cử tri, đại biểu đề nghị bổ sung đối tượng là người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, ví dụ bệnh ung thư, để họ được hưởng bảo hiểm y tế 100%, tạo điều kiện điều trị, giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh và gia đình.

Điều này cũng góp phần công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và ổn định xã hội, phù hợp quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp thu ý kiến của đại biểu Lê Thị Ngọc Linh liên quan chính sách nâng mức hưởng cho các đối tượng đặc thù, nhằm giảm bớt gánh nặng khi tham gia bảo hiểm y tế.

Trong nghị quyết, dự kiến giao Chính phủ quy định các đối tượng và mức hỗ trợ, nhằm đảm bảo hỗ trợ người dân, đặc biệt là những đối tượng đặc thù như người cao tuổi, hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật…

"Nội dung cụ thể sẽ được nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình trình Chính phủ, đảm bảo vừa chăm sóc người dân tốt hơn, vừa bảo đảm nguồn lực của Quỹ Bảo hiểm y tế, đồng thời hài hòa các mục tiêu", bà Lan nói.

Về ý kiến của đại biểu Trần Văn Lâm liên quan chính sách một người hưởng nhiều chế độ ưu đãi, Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, Chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định chi tiết nội dung này. Song, theo quy định chính sách tiền lương từ trước đến nay, đối với trường hợp đồng thời thuộc ưu đãi theo đối tượng và theo khu vực, nguyên tắc là chỉ hưởng một chế độ ở mức cao nhất.

Ví dụ, theo Nghị định 76/2019 về chế độ chính sách ưu đãi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mức ưu đãi là 70%. Khi nghị quyết mới đưa ra mức cao hơn, ví dụ 100%, sẽ áp dụng mức cao hơn, tức 100%.

Về quy định ưu tiên sắp xếp các cơ sở, trụ sở dôi dư, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Bộ Chính trị luôn chỉ đạo ưu tiên cơ sở dôi dư cho y tế, giáo dục, văn hóa… nhằm phục vụ nhu cầu nhân dân.

Theo bà Đào Hồng Lan, việc lựa chọn cụ thể thuộc thẩm quyền chính quyền địa phương, dựa trên đánh giá nhu cầu và mức độ thuận lợi cho công tác giáo dục và y tế.

Thực tế triển khai cho thấy không có xung đột giữa hai ngành; Bộ Tài chính cũng phối hợp các địa phương để sắp xếp.