Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh

Sáng 17/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tại hội trường và thảo luận tại tổ các nội dung: Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), Tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC THÙ, VƯỢT TRỘI VỚI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

Chi tiết, cụ thể đối dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết xác định Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thống nhất quản lý của Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định cơ chế, chính sách nhân lực đặc thù trong ngành giáo dục, bảo đảm thu hút, trọng dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo và nhân lực chất lượng cao; áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi, cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ linh hoạt, cạnh tranh; khuyến khích cơ chế phối hợp, chia sẻ sử dụng nhân lực giữa các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, cơ sở y tế và doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và giáo dục, tạo động lực đột phá cho phát triển nhân lực quốc gia.

Về quy định chương trình, nội dung và chính sách phát triển giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tổ chức đổi mới chương trình giáo dục mầm non theo định hướng phát triển toàn diện của trẻ em ngay từ giai đoạn đầu đời;

Chủ trì tổ chức thực hiện và quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông để áp dụng thống nhất toàn quốc bắt đầu từ năm học 2026 -2027 bảo đảm an ninh, an toàn sách giáo khoa. Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh;

Chỉ đạo đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu, mở rộng các lớp chuyên khối STEM/STEAM để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia; thành lập Hội đồng kỹ năng nghề ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên; quy định việc thẩm định, phê duyệt chương trình và quy định cơ chế hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề;

Quy định cơ chế để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng và triển khai chương trình đào tạo mở, linh hoạt, gắn với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nhu cầu thị trường lao động; bảo đảm chuẩn đầu ra, kiểm định chất lượng, công nhận kết quả học tập, tín chỉ và kỹ năng tích lũy từ nhiều hình thức học tập; thúc đẩy học tập suốt đời và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội đối với đội ngũ nhà giáo và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, nhằm tạo động lực, thu hút và giữ chân người có năng lực, tâm huyết với nghề.

Phụ cấp ưu đãi nghề được quy định tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và trường chuyên biệt.

Chính phủ quy định chi tiết và tổ chức thực hiện chính sách này, đồng thời có cơ chế thu hút, huy động người giỏi, nhà khoa học, doanh nhân tham gia giảng dạy, nghiên cứu, bồi dưỡng nhân lực tại các cơ sở giáo dục.

Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao thành tích cao và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe và các lĩnh vực đặc thù khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm phát hiện, tuyển chọn và ươm tạo tài năng từ sớm; áp dụng chuẩn nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ đặc thù đối với giảng viên, huấn luyện viên, nghệ sĩ và nhân lực y tế; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn khu vực và quốc tế; bảo đảm phát triển nghề nghiệp linh hoạt gắn với thành tích, nhu cầu phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế...

TẬP TRUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG GIÁO DỤC

Nghị quyết nêu rõ: Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục nhằm hiện đại hóa phương thức dạy học, quản trị cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; phát triển nền tảng giáo dục quốc gia thông minh, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu giáo dục kết nối, liên thông với hệ thống dữ liệu về nhân lực, việc làm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo đảm an toàn thông tin, phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và pháp luật Việt Nam.

Ưu tiên bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục; đa dạng hóa hình thức huy động nguồn lực, kết hợp ngân sách nhà nước với xã hội hóa, hợp tác công – tư và tài trợ quốc tế; khuyến khích đầu tư phát triển phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở thực hành và nghiên cứu dùng chung, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ trọng điểm và ngành nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp công nghệ cao.

CUNG CẤP MIỄN PHÍ SÁCH GIÁO KHOA CHO TẤT CẢ HỌC SINH

Về tài chính cho giáo dục và đào tạo, Nghị quyết xác định, Nhà nước ưu tiên bố trí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt đối với chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 -2030 và các chương trình, dự án trọng điểm có tác động lan tỏa, thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chính phủ quy định cơ chế đặc thù đối với quy trình chuẩn bị, thẩm định và triển khai dự án đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục theo hướng đơn giản, hiệu quả, kiểm soát được rủi ro và bảo đảm công khai, minh bạch; ưu tiên phân cấp, ủy quyền hợp lý trong thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và giải ngân vốn, gắn với cơ chế giám sát, đánh giá tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Nhà nước bảo đảm nguồn lực để cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh (hoàn thành vào năm 2030) và miễn học phí, giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo lộ trình do Chính phủ quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, pháp luật liên quan và yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục...

CHO PHÉP LINH HOẠT CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT SANG ĐẤT GIÁO DỤC

Nghị quyết cũng nêu rõ ưu đãi và đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Theo đó, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang mục đích giáo dục được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định nhưng không phải đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo pháp luật về đất đai; không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất đối với cơ sở giáo dục trong nước.

Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư cho giáo dục mầm non, phổ thông công lập, đặc biệt ở vùng khó khăn, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính của đơn vị; đồng thời ưu tiên nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, trụ sở công dôi dư cho phát triển giáo dục; lập quỹ đất sạch thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.