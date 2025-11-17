Về danh mục hàng dự trữ quốc gia, dự thảo Luật đã phân quyền, phân cấp triệt để theo hướng là mặt hàng chiến lược, thiết yếu, có tần suất sử dụng nhiều...

Sáng 17/11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Tại nghị trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày, việc ban hành dự án Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, qua đó tạo hành lang pháp lý đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc tại các quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động dự trữ quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ an sinh xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp cho dự trữ quốc gia. Kế thừa và phát huy những quy định hiện hành đã được thực tiễn chứng minh đem lại các tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của đất nước; những nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải có quy định rõ ràng, minh bạch.

Trên cơ sở kế thừa một số nội dung về phạm vi phù hợp của Luật Dự trữ quốc gia năm 2012. Theo đó, dự thảo Luật đã bỏ cụm từ “hình thành, điều hành; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dự trữ quốc gia” và bổ sung cụm từ “quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia” để bao quát hết nội dung quy định trong Luật.

Về danh mục hàng dự trữ quốc gia (Điều 17), dự thảo Luật đã phân quyền, phân cấp triệt để theo hướng: Quy định các tiêu chí về danh mục hàng dự trữ quốc gia bảo đảm các mặt hàng dự trữ quốc gia là mặt hàng chiến lược, thiết yếu, có tần suất sử dụng nhiều, có tác dụng ứng phó kịp thời trong tình huống đột xuất, cấp bách; đặc chủng, không thể thay thế; vật tư, thiết bị, hàng hóa bảo đảm quốc phòng, an ninh và giao Chính phủ quy định danh mục hàng dự trữ quốc gia; các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quy định chi tiết mặt hàng dự trữ quốc gia…

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày nêu rõ, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); đồng thời đề nghị, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát phạm vi sửa đổi, tập trung vào những nội dung cấp bách, cần thiết và bảo đảm chất lượng của dự án Luật.

Về phạm vi sửa đổi Luật; phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo Luật sửa đổi toàn diện, giảm từ 66 điều xuống còn 36 điều so với Luật Dự trữ quốc gia năm 2012. Tăng cường phân cấp, phân quyền; cắt giảm 2/6 thủ tục hành chính, đồng thời đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính khác. Bổ sung quy định về dự trữ chiến lược, xã hội hóa hoạt động dự trữ quốc gia. Bảo đảm tinh thần đổi mới trong xây dựng luật, chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ủy ban đề nghị, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các quy định trong luật, đặc biệt những chính sách mới, như dự trữ chiến lược, xã hội hóa dự trữ quốc gia và các quy định về phân cấp, phân quyền.

Về dự trữ chiến lược, đây là nội dung quan trọng trong dự thảo Luật, thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 115-KL/TW, các quy định, nhất là quy định về quản lý, sử dụng hàng dự trữ tại Chương V đã cơ bản cụ thể hóa mục tiêu dự trữ chiến lược.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, thống nhất và đáp ứng yêu cầu về dự trữ chiến lược trong bối cảnh mới, Ủy ban đề nghị, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện quy định về nguyên tắc quản lý hàng dự trữ chiến lược; chính sách của nhà nước về dự trữ chiến lược; danh mục hàng dự trữ chiến lược; mức dự trữ chiến lược; ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự trữ chiến lược; phương thức, công cụ, cơ chế điều tiết thị trường; dự trữ chiến lược đối với tài nguyên, khoáng sản quan trọng…