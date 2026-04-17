Nghịch lý tại Công viên Phạm Huy Thông: Biển cấm treo cao, vi phạm vẫn tràn lan [ Kỳ 1]

Tình trạng chiếm dụng lòng lề đường và khuôn viên công viên Phạm Huy Thông làm bãi đỗ xe, quán nước đang biến không gian xanh thành điểm đen gây mất mỹ quan đô thị.

Thục Anh

Biển cấm rực đỏ, vi phạm vẫn thản nhiên

Nằm giữa khu dân cư đông đúc của phường Hạnh Thông, công viên Phạm Huy Thông vốn được kỳ vọng là nơi thư giãn, vui chơi an toàn cho người dân. Thế nhưng, thực tế ghi nhận lại là một bức tranh đối lập hoàn toàn với những quy định được niêm yết công khai. Ngay tại lối vào, tấm biển đỏ rực với dòng chữ "KHÔNG lấn chiếm buôn bán, tụ tập cản trở lối đi" dường như chỉ còn mang tính hình thức.

Ảnh Hữu Thông

Dưới chân tấm biển ấy, hàng quán vô tư mọc lên. Từ những chiếc xe đẩy bán nước giải khát, cà phê đến các bộ bàn ghế nhựa được bày biện tràn lan trên lối đi bộ. Người bán thì thản nhiên chiếm dụng mặt bằng công cộng để kinh doanh, người mua thì vô tư tụ tập ăn uống, biến không gian sinh hoạt chung thành "quán cóc" lộ thiên, gây mất mỹ quan đô thị.

Người dân thoải mái bày bàn ghế kinh doanh. Ảnh Hữu Thông

"Lá phổi xanh" bị bao vây bởi khói bụi và xe cộ

Không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh ăn uống, công viên này còn đang phải oằn mình gánh thêm một "chức năng" bất đắc dĩ khác: bãi đỗ xe tải và xe máy. Theo quan sát, hàng dài xe tải, xe bán tải nối đuôi nhau đậu kín mít dưới lòng đường và lấn cả lên vỉa hè bao quanh công viên.

Hàng dài xe tải, xe bán tải nối đuôi nhau đậu kín mít dưới lòng đường và lấn cả lên vỉa hè bao quanh công viên. Ảnh Hữu Thông
Hàng quán bủa vây xung quanh. Ảnh Hữu Thông
Người dân "thư giãn" như trong sân nhà. Ảnh Hữu Thông

Tại những khu vực dành cho trẻ em vui chơi, thay vì không gian thoáng đãng thì lại bị bao vây bởi "ma trận" xe máy đỗ ngổn ngang. Việc chiếm dụng lòng lề đường làm nơi đỗ phương tiện không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi bộ, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ khi phải xuống lòng đường để di chuyển vì vỉa hè đã bị chiếm trọn.

Rác thải nhếch nhác. Ảnh Hữu Thông
Hàng rong tấp nập. Ảnh Hữu Thông
Được biết Công viên Phạm Huy Thông trước đây là thuộc dự án Xây dựng công viên Phường 7, quận Gò Vấp. Theo hồ sơ từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án Xây dựng công viên Phường 7, quận Gò Vấp được triển khai với gói thầu xây lắp mã số IB2300254982-00. Dự án do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư với quy mô xây dựng trên diện tích hơn 3.800 m2.

Qua quá trình đấu thầu rộng rãi, Công ty TNHH Xây dựng Bách Khang là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 417/QĐ-TTHT ngày 31/10/2023, giá trúng thầu là 3.977.414.000 đồng. Các hạng mục từ xây dựng đường nội bộ, lát gạch Terrazzo, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đến trồng cây xanh đã được nhà thầu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau 150 ngày thi công theo đúng cam kết trong hợp đồng.

Cần trả lại không gian cho cộng đồng

Tình trạng lấn chiếm tại công viên Phạm Huy Thông không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hình ảnh những chiếc dù lớn, bàn ghế nhựa bày la liệt bên cạnh các thiết bị tập thể dục công cộng đã tạo nên một khung cảnh nhếch nhác, thiếu văn minh. Việc quản lý lỏng lẻo đang khiến cho "lá phổi xanh" của khu vực bị bóp nghẹt bởi lợi ích cá nhân của một bộ phận người kinh doanh tự phát.

Ông Hữu Phan, một người dân sống trong khu vực phản ánh rằng, họ cảm thấy bất an khi không gian vui chơi của con em mình ngày càng bị thu hẹp và bị bủa vây bởi hàng dài xe tải đỗ dọc tuyến đường. Sự tồn tại của biển cấm ngay cạnh những hành vi vi phạm công khai là một sự thách thức đối với trật tự đô thị và gây bức xúc cho người dân.

"Chúng tôi đi tập thể dục mà cứ phải luồn lách qua các hàng quán và tránh xe tải. Biển cấm thì ghi rất nghiêm nhưng dường như nó không có tác dụng với những người bán hàng ở đây," bà Kim Giang, một người dân cư ngụ tại khu vực bức xúc chia sẻ.

Thực trạng tại công viên Phạm Huy Thông không chỉ là câu chuyện về trật tự lòng lề đường, mà còn là câu chuyện về sự thượng tôn pháp luật trong quản lý đô thị. Nếu không có biện pháp mạnh tay từ chính quyền địa phương, những tấm biển cấm kia sẽ mãi chỉ là những tấm bảng quảng cáo cho sự... bất lực.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng phường Hạnh Thông cần có biện pháp ra quân quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng này. Đừng để những tấm biển "KHÔNG" trở nên vô nghĩa, và hãy trả lại đúng công năng của công viên là nơi phục vụ lợi ích cộng đồng, thay vì để một vài cá nhân biến của công thành của riêng.

CHIẾM DỤNG CÔNG VIÊN LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

Việc sử dụng công viên sai mục đích, lấn chiếm làm nơi kinh doanh hay bãi đỗ xe không chỉ gây mất mỹ quan mà còn là hành vi vi phạm pháp luật với các khung hình phạt cụ thể:

  • Về trật tự đô thị và hạ tầng kỹ thuật: Hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, công viên để kinh doanh, bày bàn ghế hoặc làm bãi trông giữ xe trái phép sẽ bị xử phạt nghiêm theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP. Tùy vào mức độ và diện tích vi phạm, mức phạt tiền có thể lên đến hàng chục triệu đồng đối với cá nhân và tổ chức.
  • Về an ninh trật tự: Việc tụ tập đông người gây cản trở lối đi, gây mất trật tự nơi công cộng sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Các hành vi cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức hoặc khu vực công cộng đều nằm trong khung xử phạt hành chính.
  • Về vệ sinh môi trường: Hành vi xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm tại khu vực công viên, bãi cỏ sẽ bị xử phạt theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP. Đặc biệt, mức phạt đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước đô thị đã được tăng cường để bảo vệ không gian sống.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

  • [ Kỳ 2]: Lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường sẽ bị xử lý như thế nào?
Công ty Xây dựng Tuấn Hậu: Bài toán năng lực nhà thầu 6 nhân viên [Kỳ 2]

Với đội ngũ nhân sự mỏng, việc Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu liên tiếp đảm đương các gói thầu thi công hạ tầng giao thông đặt ra dấu hỏi về khả năng đảm bảo tiến độ và chất lượng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mặc dù đảm nhiệm các công trình bê tông hóa giao thông nội đồng có tổng giá trị trúng thầu hơn 3,7 tỷ đồng, nhưng theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Xây dựng Tuấn Hậu hiện chỉ có khoảng 6 nhân viên theo đăng ký. Điều này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về phương án tổ chức thi công và nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các gói thầu xây lắp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các gói thầu thi công xây dựng tại xã Thuận Nam thường có thời gian thực hiện khá ngắn, đơn cử như gói thầu số 04 (giai đoạn 2) có thời gian thực hiện là 120 ngày. Với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, áp lực về việc huy động máy móc, thiết bị và công nhân lành nghề là rất lớn đối với một doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Gói thầu công viên tại xã Kiến Hải: Tiết kiệm "nhỏ giọt", nhà thầu vượt rào ngoạn mục [Kỳ 1]

Duy nhất Công ty TNHH Phú Hương (TP Hải Phòng) dự thầu và trúng gói thầu hơn 12,7 tỷ đồng tại xã Kiến Hải với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp, dù trước đó hồ sơ bị đánh giá thiếu hụt nhiều năng lực then chốt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/3/2026, ông Bùi Trọng Hải, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kiến Hải đã ký Quyết định số 98/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Xây lắp + thiết bị. Đây là gói thầu thuộc dự án Xây dựng Công viên, vườn hoa, cây xanh, cảnh quan, kết hợp thể thao thôn Đại Lộc, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng.

