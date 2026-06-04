Waseco trúng gói thầu xây lắp hơn 9 tỷ đồng tại An Giang

Gói thầu tuyến ống truyền tải HDPE D315 vừa được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Waseco trúng thầu với giá hơn 9 tỷ đồng.

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 251/QĐ-CTN ngày 25/5/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tuyến ống truyền tải HDPE D315 (Từ đường HLVBPN đến Chi nhánh Cấp nước Châu Thành; Tuyến ống HDPE D225, D160, D110, D90, D63 chợ Tà Niên xã Bình An). Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco) là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu này với vai trò độc lập.

Gói thầu có giá 10.207.054.097 đồng, được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá trúng thầu của Waseco là 9.491.989.812 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Kết quả này được đưa ra sau khi chủ đầu tư phối hợp với tổ chuyên gia tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu của 6 đơn vị tham gia.

Nguồn MSC

Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang đã chủ động ban hành văn bản làm rõ E-HSMT liên quan đến yêu cầu kỹ thuật đối với đồng hồ đo lưu lượng điện từ. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc chủ đầu tư chủ động trả lời làm rõ các tiêu chí kỹ thuật theo kiến nghị của nhà thầu là bước đi cần thiết nhằm tối ưu hóa sự cạnh tranh, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật không bị thu hẹp một cách bất hợp lý, từ đó tạo sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp tham dự.

Việc lựa chọn nhà thầu Waseco cho gói thầu này được thực hiện trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 06/BCĐG-TCG-PGP ngày 24/4/2026 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phan Gia Phát.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Waseco là nhà thầu có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng cấp thoát nước. Thống kê cho thấy nhà thầu này đã tham gia 100 gói thầu, trúng 57 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) lên tới hơn 2.560 tỷ đồng. Waseco đã và đang triển khai dự án tại nhiều địa phương như An Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Hà Nội....

Tuy nhiên, việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu lớn trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực quản lý dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng hợp đồng. Theo chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, hoạt động đấu thầu cần tuân thủ nghiêm ngặt tính minh bạch, khách quan. Các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, thiết bị thi công và nhân sự chủ chốt phải được kiểm soát chặt chẽ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.