Waseco trúng gói thầu xây lắp hơn 9 tỷ đồng tại An Giang

Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 251/QĐ-CTN ngày 25/5/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tuyến ống truyền tải HDPE D315 (Từ đường HLVBPN đến Chi nhánh Cấp nước Châu Thành; Tuyến ống HDPE D225, D160, D110, D90, D63 chợ Tà Niên xã Bình An). Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco) là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu này với vai trò độc lập.
Gói thầu có giá 10.207.054.097 đồng, được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá trúng thầu của Waseco là 9.491.989.812 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Kết quả này được đưa ra sau khi chủ đầu tư phối hợp với tổ chuyên gia tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu của 6 đơn vị tham gia.
Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang đã chủ động ban hành văn bản làm rõ E-HSMT liên quan đến yêu cầu kỹ thuật đối với đồng hồ đo lưu lượng điện từ. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc chủ đầu tư chủ động trả lời làm rõ các tiêu chí kỹ thuật theo kiến nghị của nhà thầu là bước đi cần thiết nhằm tối ưu hóa sự cạnh tranh, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật không bị thu hẹp một cách bất hợp lý, từ đó tạo sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp tham dự.
Việc lựa chọn nhà thầu Waseco cho gói thầu này được thực hiện trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 06/BCĐG-TCG-PGP ngày 24/4/2026 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phan Gia Phát.
Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Waseco là nhà thầu có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng cấp thoát nước. Thống kê cho thấy nhà thầu này đã tham gia 100 gói thầu, trúng 57 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) lên tới hơn 2.560 tỷ đồng. Waseco đã và đang triển khai dự án tại nhiều địa phương như An Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Hà Nội....
Tuy nhiên, việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu lớn trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực quản lý dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng hợp đồng. Theo chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, hoạt động đấu thầu cần tuân thủ nghiêm ngặt tính minh bạch, khách quan. Các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, thiết bị thi công và nhân sự chủ chốt phải được kiểm soát chặt chẽ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.
CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU CẦN LƯU Ý
Để đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, các đơn vị cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại:
- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Đặc biệt chú trọng Điều 15 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; Điều 44 về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu; và Điều 66 về hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Các đơn vị cần đảm bảo hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật theo hướng mở rộng khả năng cạnh tranh, không được đưa ra các tiêu chí hạn chế nhà thầu.
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết về quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo quy định, việc đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ và đánh giá E-HSDT phải được thực hiện công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng tiến độ được phê duyệt.
- Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu. Việc làm rõ E-HSMT hoặc E-HSDT phải được thực hiện bằng văn bản điện tử trên Hệ thống, đảm bảo mọi nhà thầu tham gia đều tiếp cận được thông tin như nhau, tránh tình trạng ưu tiên hoặc gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.
Chủ đầu tư và các bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình, bảo mật thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả lựa chọn nhà thầu.