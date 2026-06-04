Đấu thầu tại xã Thạnh Hòa: Công ty Thành Đạt được chỉ định gói thầu xây dựng chợ Long Thạnh

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án chợ Long Thạnh

Phòng Kinh tế xã Thạnh Hòa vừa ban hành Quyết định số 128/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng và chỉnh trang chợ Long Thạnh. Dự án được triển khai nhằm mục tiêu hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hạ tầng thương mại dân sinh trên địa bàn xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ.

Quyết định số 128/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo quyết định đã được công bố, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt. Gói thầu được thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức trọn gói với thời gian thi công hoàn thành là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Giá trị trúng thầu của gói thầu xây lắp này ghi nhận ở mức 1.744.657.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu 1.765.028.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 20.374.000 đồng. Tỉ lệ giảm giá thông qua thương thảo hợp đồng ở gói thầu chỉ định thầu này đạt khoảng 1,15%.

Cơ sở pháp lý, tại Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 202/QĐ-UBND do UBND xã Thạnh Hòa ban hành. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt là 2.000.000.000 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.765.028.000 đồng. Các khoản chi phí còn lại bao gồm chi phí quản lý dự án là 60.823.000 đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 171.596.000 đồng và chi phí khác là 2.553.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác với tiến độ bố trí vốn kéo dài trong giai đoạn 2026 - 2028. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật là Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Hoa Mai.

Lịch sử đấu thầu của Công ty Thành Đạt

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt (Mã số doanh nghiệp: 6300237480), có địa chỉ tại Khu Vực 5, Phường Ngã Bảy, Cần Thơ, được thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thành Tài.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 76 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó ghi nhận trúng 53 gói thầu, trượt 22 gói thầu và có 1 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số 108.427.384.219 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập là 81.456.582.236 đồng, với vai trò liên danh là 26.970.801.983 đồng). Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này đạt mức 97.13%.

Phân tích từ góc nhìn của các chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý báo chí và quản lý đầu tư, việc phản ánh thông tin về các gói thầu sử dụng vốn ngân sách cần dựa trên tinh thần khách quan và thượng tôn các nguyên tắc của Luật Đấu thầu. Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 02 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư công là hoàn toàn phù hợp với quy định về hạn mức tại Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước luôn khuyến khích các chủ đầu tư tăng cường tính minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế bằng cách thương thảo giá chặt chẽ. Việc công khai kịp thời danh tính nhà thầu và các thông số tài chính trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là yêu cầu bắt buộc để phục vụ công tác giám sát cộng đồng.

Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 1,15% tại một gói thầu chỉ định thầu rút gọn là điều bình thường do không trải qua giai đoạn cạnh tranh giá trực tiếp như hình thức đấu thầu rộng rãi. Dù áp dụng hình thức rút gọn, quy trình chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng, thương thảo giá bảo đảm hiệu quả kinh tế vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định tại Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.