Đấu thầu tại xã Thạnh Hòa: Công ty Thành Đạt được chỉ định gói thầu xây dựng chợ Long Thạnh

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án chợ Long Thạnh
Phòng Kinh tế xã Thạnh Hòa vừa ban hành Quyết định số 128/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng và chỉnh trang chợ Long Thạnh. Dự án được triển khai nhằm mục tiêu hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hạ tầng thương mại dân sinh trên địa bàn xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ.
Theo quyết định đã được công bố, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt. Gói thầu được thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức trọn gói với thời gian thi công hoàn thành là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Giá trị trúng thầu của gói thầu xây lắp này ghi nhận ở mức 1.744.657.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu 1.765.028.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 20.374.000 đồng. Tỉ lệ giảm giá thông qua thương thảo hợp đồng ở gói thầu chỉ định thầu này đạt khoảng 1,15%.
Cơ sở pháp lý, tại Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 202/QĐ-UBND do UBND xã Thạnh Hòa ban hành. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt là 2.000.000.000 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.765.028.000 đồng. Các khoản chi phí còn lại bao gồm chi phí quản lý dự án là 60.823.000 đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 171.596.000 đồng và chi phí khác là 2.553.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác với tiến độ bố trí vốn kéo dài trong giai đoạn 2026 - 2028. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật là Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Hoa Mai.
Lịch sử đấu thầu của Công ty Thành Đạt
Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch Xây dựng Thành Đạt (Mã số doanh nghiệp: 6300237480), có địa chỉ tại Khu Vực 5, Phường Ngã Bảy, Cần Thơ, được thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thành Tài.
Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 76 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó ghi nhận trúng 53 gói thầu, trượt 22 gói thầu và có 1 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số 108.427.384.219 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập là 81.456.582.236 đồng, với vai trò liên danh là 26.970.801.983 đồng). Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này đạt mức 97.13%.
Phân tích từ góc nhìn của các chuyên gia
Dưới góc độ pháp lý báo chí và quản lý đầu tư, việc phản ánh thông tin về các gói thầu sử dụng vốn ngân sách cần dựa trên tinh thần khách quan và thượng tôn các nguyên tắc của Luật Đấu thầu. Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 02 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư công là hoàn toàn phù hợp với quy định về hạn mức tại Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước luôn khuyến khích các chủ đầu tư tăng cường tính minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế bằng cách thương thảo giá chặt chẽ. Việc công khai kịp thời danh tính nhà thầu và các thông số tài chính trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là yêu cầu bắt buộc để phục vụ công tác giám sát cộng đồng.
Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 1,15% tại một gói thầu chỉ định thầu rút gọn là điều bình thường do không trải qua giai đoạn cạnh tranh giá trực tiếp như hình thức đấu thầu rộng rãi. Dù áp dụng hình thức rút gọn, quy trình chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng, thương thảo giá bảo đảm hiệu quả kinh tế vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định tại Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt