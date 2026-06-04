Hướng dẫn tuyển sinh đại học 2026, thí sinh cần chú ý gì để tránh thiếu sót

Thí sinh cần tạo tài khoản, nộp hồ sơ đúng hạn, chuẩn bị minh chứng phù hợp và theo dõi sát các yêu cầu để đảm bảo xét tuyển thành công.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai đăng ký xét tuyển chung đối với tất cả phương thức tuyển sinh. Theo kế hoạch dự kiến, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống chung từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7.

Đáng chú ý, theo quy định tuyển sinh năm nay, tất cả thí sinh, kể cả xét tuyển thẳng, đều phải đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH phải đạt tối thiểu 15 điểm theo tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT để đủ điều kiện tham gia xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp. Đây là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) mới được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, áp dụng từ năm 2026. Năm nay, thí sinh cũng chỉ còn 15 nguyện vọng đăng ký, riêng ngành Sư phạm phải đặt nguyện vọng từ 1 đến 5.

Nhiều đại học, trường đại học mở cổng tiếp nhận hồ sơ minh chứng

Từ giữa tháng 5 đến nay, nhiều trường đại học đã đồng loạt mở cổng tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển đại học năm 2026. Đây là bước quan trọng để thí sinh hoàn thiện điều kiện tham gia một số phương thức xét tuyển có sử dụng chứng chỉ quốc tế, giải thưởng học sinh giỏi, điểm cộng ưu tiên…

Tại khu vực phía Bắc, gần 40 trường đại học đã mở cổng đăng ký xét tuyển. Đại đa số các trường mở cổng đăng ký từ tháng 5 và kết thúc trước hoặc quanh mốc 20/6.

Trường Đại học Ngoại thương nhận hồ sơ xét tuyển thẳng, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và chứng chỉ chuẩn hoá quốc tế từ 25/5 đến trước 17h ngày 20/6.

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký từ 1/6 đến 15/6 cho các phương thức như đánh giá năng lực HSA, chứng chỉ tiếng Anh kết hợp điểm thi tốt nghiệp.

Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển thẳng và chứng chỉ quốc tế từ 10/5 đến 20/6.

Học viện Tài chính nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp từ 28/5 đến 7/6, trong khi xét tuyển thẳng trước 20/6.

Trường Đại học Dược Hà Nội cho phép xét tuyển kết hợp (SAT, học bạ, TSA…) đến hết ngày 8/7, muộn hơn so với nhiều trường khác...

Tương tự, Đại học Bách khoa Hà Nội, các trường thành viên của ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến hết ngày 20-6. Các trường thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng các phương thức phổ biến là: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét học bạ THPT, chứng chỉ quốc tế, dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực, thi đánh giá tư duy…

Ảnh minh họa/Internet

Tại phía Nam, từ nay đến ngày 20/6, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) mở cổng trực tuyến tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển đại học chính quy năm 2026 dành cho thí sinh trên toàn quốc. Năm 2026, nhà trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; xét tuyển tổng hợp dựa trên nhiều tiêu chí gồm: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm học bạ THPT cùng các tiêu chí khác theo quy định của nhà trường.

Trong khi đó, ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển vào trường dành cho 2 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển tích hợp. Thí sinh cần cung cấp minh chứng liên quan điều kiện tiếng Anh, tiêu chí cộng điểm theo quy định của trường, kết quả học tập THPT hoặc tương đương (mốc thời gian từ nay đến ngày 7/7). Riêng thí sinh diện xét tuyển thẳng nộp hồ sơ minh chứng đến hết ngày 20/6.

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học tư thục như Trường ĐH Hòa Bình, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành…, tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển đến hết ngày 14/7 bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Thí sinh cần lưu ý nộp hồ sơ minh chứng theo trường và cả trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh cần đặc biệt lưu ý gì?

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật lưu ý, trong thời gian mở cổng đăng ký, thí sinh cần tạo tài khoản trên hệ thống tuyển sinh của trường, kê khai đầy đủ thông tin cá nhân và tải lên các minh chứng xét tuyển theo yêu cầu. Các loại hồ sơ minh chứng bao gồm: học bạ THPT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (còn thời hạn), chứng chỉ quốc tế, giấy chứng nhận học sinh giỏi quốc gia, các giấy tờ ưu tiên khác theo quy định. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý, có trường chỉ tiếp nhận hồ sơ minh chứng theo hình thức trực tuyến, có trường tiếp nhận cả hình thức trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện.

Với thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Công thương TPHCM lưu ý: không phải tất cả thí sinh diện này đều chắc chắn được nhận vào các trường khi đăng ký (năm 2026 cả nước có 151 thí sinh diện tuyển thẳng). Mỗi trường sẽ công bố ngành được tuyển thẳng, chỉ tiêu, điều kiện phụ và tiêu chí xét cụ thể cho từng ngành. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý tới thành tích chỉ có giá trị trong thời hạn nhất định, thường là 3 năm, tùy loại giải. Ngành đăng ký phải phù hợp với môn đạt giải hoặc lĩnh vực thành tích.

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, cho biết, điều quan trọng nhất là thí sinh phải theo dõi sát thời hạn và yêu cầu hồ sơ. Đồng thời, nên chủ động chuẩn bị hồ sơ từ sớm, rà soát kỹ các thông tin cá nhân, ngành đăng ký, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cũng như các minh chứng kèm theo nhằm bảo đảm các dữ liệu này thống nhất với học bạ, giấy tờ tùy thân và thông tin trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Năm nay không còn xét học bạ theo các học kỳ riêng lẻ, quy định mới bắt buộc phải dựa trên kết quả học tập của toàn bộ 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12). Trong đó, tổ hợp xét phải có ít nhất 3 môn, bắt buộc có môn toán hoặc ngữ văn (với trọng số không thấp hơn 1/3 tổng điểm). Tổng điểm cộng từ chứng chỉ quốc tế và thành tích đặc biệt không quá 1,5 điểm (theo thang điểm 30). Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng theo 1 trong 2 cách: quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp hoặc tính điểm cộng, không được áp dụng đồng thời cả hai.