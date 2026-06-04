Hà Nội hỗ trợ điều trị cận thị trên 3 đi-ốp cho người 18-35 tuổi

Từ ngày 1/7, theo Nghị quyết mới về an sinh xã hội, Hà Nội hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ cho người từ 18-35 tuổi bị cận từ 3 đi-ốp trở lên.

HĐND TP Hà Nội vừa có Nghị quyết về chính sách an sinh xã hội. Theo đó, từ ngày 1/7 người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần mỗi năm bằng nguồn ngân sách thành phố.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc Hà Nội hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ cho người từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 diop trở lên.

Tại bệnh viện công lập, người dân chi trả khoảng 60.000- 100.000 đồng cho một lần khám cận thị tiêu chuẩn, hoặc thanh toán mức 200.000- 400.000 đồng khi đăng ký dịch vụ khám chuyên gia.

Chi phí điều trị sẽ được thanh toán theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý.

Hà Nội hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ cho người từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 diop trở lên. Ảnh: SYTHN.

Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh niên đô thị ngày càng gia tăng, chính sách này được đánh giá là bước đi mới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ và giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện khoảng 15 - 40% dân số Việt Nam, tương đương 14- 36 triệu người, mắc các tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị. Tỉ lệ mắc tại khu vực thành thị (30- 40%) cao gần gấp đôi so với nông thôn (15- 20%). Đáng chú ý, hơn 50% trẻ em tại Hà Nội và TPHCM bị tật khúc xạ; trong khi tỉ lệ cận thị ở sinh viên một số trường đại học lớn đã vượt 70%, cho thấy xu hướng trẻ hóa ngày càng rõ nét.

Còn theo một khảo sát mới đây của Bệnh viện Mắt trung ương cho thấy, tại Hà Nội có 51% trẻ em mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%, viễn thị chiếm 8,2% và loạn thị là 5,3%.

Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ lên tới 75,6%, trong đó số trẻ em bị cận thị chiếm 52,7%.

Trước thực trạng đáng báo động, nhu cầu điều trị và phẫu thuật tật khúc xạ tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong nhóm người trẻ. Không chỉ dừng lại ở mong muốn cải thiện thị lực, yếu tố tiện lợi, thẩm mĩ và nâng cao chất lượng cuộc sống trong nhịp sống hiện đại ngày càng được quan tâm.

Mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí một lần mỗi năm

Song song với việc chăm sóc mắt, thành phố tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí mỗi năm một lần cho toàn bộ cư dân đủ điều kiện cư trú. Ngành y tế phân loại danh mục khám theo từng nhóm tuổi.

Cụ thể, các bác sĩ khám lâm sàng cho trẻ dưới 6 tuổi và học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi theo tiêu chuẩn y tế học đường. Người từ 18 tuổi trải qua các bước khám toàn diện và xét nghiệm cận lâm sàng nhằm sớm phát hiện rủi ro bệnh tật. Ngân sách thành phố chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh này theo khung giá dịch vụ hiện hành tại bệnh viện công.

Trong các đợt khám định kỳ, cơ sở y tế đồng thời thực hiện sàng lọc 5 loại ung thư phổ biến bao gồm ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, tiền liệt tuyến và khoang miệng. Cán bộ y tế cũng đánh giá các rủi ro sức khỏe tâm thần của người dân như chứng rối loạn trầm cảm, lo âu và những ảnh hưởng do lạm dụng đồ uống có cồn.

Ngành y tế Thủ đô sẽ nạp toàn bộ kết quả khám của người dân vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Hệ thống dữ liệu thông minh này giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi dịch tễ cộng đồng, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi tra cứu lịch sử bệnh án cá nhân.

Theo nghị quyết, người dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ quy mô toàn dân bằng ngân sách địa phương.

Một điểm mới là thành phố không chỉ hỗ trợ chi phí khám mà còn tổ chức các đợt khám ngay tại địa phương. Thay vì người dân phải đến bệnh viện, UBND xã, phường sẽ phối hợp tổ chức các điểm khám lưu động, lập danh sách người dân và triển khai truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia.

Cùng với chương trình khám sức khỏe miễn phí, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Nghị quyết cũng quy định cơ chế hỗ trợ đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện, giúp người dân tiếp cận dịch vụ cấp cứu chuyên nghiệp ngay từ hiện trường.

Người dân có thể sử dụng dịch vụ của hệ thống cấp cứu 115, các bệnh viện công lập thuộc thành phố, bệnh viện bộ ngành...

Thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp cứu ngoại viện đối với các nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, bệnh nhân tâm thần lang thang, nạn nhân thiên tai, thảm họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đối với các trường hợp còn lại, ngân sách hỗ trợ 80% chi phí, người bệnh chỉ phải đồng chi trả 20%.

Thúc đẩy mô hình khám chữa bệnh từ xa

Một trong những điểm nhấn của nghị quyết là thúc đẩy mô hình khám chữa bệnh từ xa và khám chữa bệnh lưu động.

Hà Nội sẽ hỗ trợ triển khai nhiều dịch vụ y tế ứng dụng công nghệ số như khám bệnh từ xa, kê đơn trực tuyến, theo dõi sức khỏe từ xa, hội chẩn từ xa, đọc kết quả X-quang, CT, MRI và giải phẫu bệnh từ xa.

Bên cạnh đó, danh mục 41 dịch vụ khám chữa bệnh lưu động sẽ được triển khai tại cộng đồng hoặc tại nhà người bệnh. Các dịch vụ gồm khám bệnh, tư vấn điều trị, điện tim, Holter huyết áp, siêu âm tim mạch, siêu âm ổ bụng, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và các kỹ thuật y học cổ truyền.

Chính sách này được kỳ vọng giúp người cao tuổi, người bệnh mạn tính hoặc người có khó khăn trong di chuyển tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.