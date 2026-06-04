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Bạn đọc - Phản biện

Công ty Bình Phước trúng gói thầu nâng cấp đường PN51 giá gần 3,5 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vận tải Công trình Giao thông Bình Phước trúng gói thầu xây dựng tại xã Phú Nghĩa với giá gần 3,5 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách khoảng 1,09%.

Đông Anh

Thông tin từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai. Cụ thể, ngày 27/05/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú Nghĩa đã ký Quyết định số 210/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường PN51, xã Phú Nghĩa.

Dự án được Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa phê duyệt tại Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 06/05/2026. Theo các văn bản pháp lý được công bố, gói thầu có giá dự toán 3.514.545.183 đồng. Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty Cổ phần Vận tải Công trình Giao thông Bình Phước trúng thầu với giá 3.476.391.811 đồng. Biên độ chênh lệch giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu đạt 38.153.372 đồng, mang lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước cho công trình này ở mức khoảng 1,09%. Gói thầu được triển khai dưới hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng công việc theo quy định trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là 210 ngày.

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Quyết định số 210/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường PN51, xã Phú Nghĩa. (Nguồn MSC)

Về tiến trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói thầu Xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường PN51, xã Phú Nghĩa được thực hiện thông qua phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với mã thông báo mời thầu là IB2600205796.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận trong suốt thời gian mở thầu công khai, chỉ có duy nhất một nhà thầu tiến hành nộp hồ sơ dự thầu và tham gia vào quá trình xét thầu. Quá trình lập hồ sơ mời thầu cũng như tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Miền Nam đảm nhiệm. Sau đó, kết quả này được thẩm định bởi Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước trước khi trình chủ đầu tư ban hành quyết định phê duyệt cuối cùng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Vận tải Công trình Giao thông Bình Phước, đăng ký mã số thuế là 3800283874, có địa chỉ trụ sở chính đặt tại Số 68 Đường ĐT.741, Phường Phước Long, thành phố Đồng Nai. Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận trên hệ thống mạng đấu thầu, doanh nghiệp này có bề dày kinh nghiệm tham gia vào 56 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó ghi nhận trúng thầu tổng cộng 44 gói thầu, trượt 11 gói thầu và có 1 gói thầu bị hủy bỏ. Tổng giá trị các gói thầu trúng lũy kế đạt mức khoảng 619.973.184.650 đồng.

Dưới góc nhìn chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định rằng, hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết lập nhằm hướng đến mục tiêu tối thượng là tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, công bằng và công khai minh bạch cho ngân sách đầu tư công. Khi một gói thầu xây lắp quy mô lớn được đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu với biên độ giảm giá thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ mời thầu cần phải được đề cao để làm rõ tính khách quan và sự phù hợp của các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Quy trình đấu thầu rộng rãi #Chủ đầu tư và nhà thầu độc lập #Chính sách cạnh tranh trong đấu thầu #Quản lý mối quan hệ sở hữu chéo #Thực hành đấu thầu minh bạch

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