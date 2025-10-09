Nghi phạm vụ khủng bố ở Anh từng tuyên bố trung thành với IS

Jihad Al-Shamie, nghi phạm vụ tấn công Giáo đường Do Thái ở Manchester (Anh) gần đây, đã tuyên bố trung thành với phiến quân IS.

Al Jazeera dẫn thông tin từ cảnh sát Anh ngày 8/10 cho biết, Jihad al-Shamie, kẻ tấn công Giáo đường Do Thái ở Manchester khiến 1 người Do Thái thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng hôm 2/10, đã gọi điện tới các dịch vụ khẩn cấp để tuyên bố rằng hắn ta hành động cho phiến quân IS khi thực hiện vụ tấn công.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng, kẻ tấn công đã gọi điện cho cảnh sát. Hắn ta tuyên bố cam kết trung thành với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra toàn bộ tình tiết và động cơ đằng sau những gì đã xảy ra", phát ngôn viên của cảnh sát thông tin.

Jihad al-Shamie đã bị cảnh sát bắn tử vong tại hiện trường. Ảnh: New York Post.

Nguồn tin cho hay, Al-Shamie, một công dân Anh gốc Syria 35 tuổi, đã thực hiện cuộc gọi này sau khi lái xe đâm vào người đi bộ và tấn công mọi người bằng dao tại Giáo đường Do Thái ở Crumpsall, Manchester, vào ngày Yom Kippur, ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái.

Cảnh sát vũ trang sau đó đã bắn chết Al-Shamie tại hiện trường. Cảnh sát cũng cho biết, một sĩ quan đã vô tình bắn nhầm Adrian Daulby, 53 tuổi, khi ông cùng những người khác đang cố gắng ngăn al-Shamie xâm nhập vào bên trong giáo đường, khiến Adrian thiệt mạng.

