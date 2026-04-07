Nghệ An nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi vượt 40 độ C

Theo Đài khí tượng thủy văn Nghệ An, nhiệt độ đo được lúc 13h trưa nay (7/4) trên địa bàn tỉnh Nghệ An phổ biến từ 37–40 độ C, nơi cao nhất lên đến 40,2 độ C.

Theo Bá Thăng/VOV.VN

Trưa nay (7/4), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 37–40 độ C, riêng khu vực Tây Hiếu ghi nhận 40,2 độ C. Độ ẩm không khí tương đối thấp, phổ biến từ 32–42%, làm gia tăng cảm giác oi bức, khó chịu.

Bản đồ nhiệt tỉnh Nghệ An trong 24h tới.
Bản đồ nhiệt tỉnh Nghệ An trong 24h tới.

Theo dự báo, từ ngày 8–9/4, nắng nóng tiếp tục duy trì và có xu hướng gia tăng cường độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37–40 độ C, nhiều nơi có thể vượt 40 độ C, tập trung tại các khu vực như Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu, Đô Lương, TP Vinh… Độ ẩm thấp nhất dao động từ 30–45%, thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 10h đến 17h mỗi ngày.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới với cường độ gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt ở một số khu vực.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Ngoài ra, người dân cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức khi làm việc hoặc di chuyển lâu ngoài trời nắng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1. Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4 độ C, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Bà Trần Thị Thúy Nga - Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia
