Nắng nóng vượt 40 độ C kéo dài nhiều ngày tới, nguy cơ cháy nổ cao

Chuyên gia nhận định, từ 7/4, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Đợt nắng nóng lần này có khả năng kéo dài nhiều ngày tới với cường độ mạnh.

Tình trạng nắng nóng đang diễn biến phức tạp và có xu hướng mở rộng trên phạm vi cả nước, với nhiều khu vực ghi nhận nền nhiệt rất cao, thậm chí vượt ngưỡng 40 độ C. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và sức khỏe người dân.

Bà Trần Thị Thúy Nga - Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Theo bà Trần Thị Thúy Nga - Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (Cục KTTV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện nay nắng nóng diện rộng đã xuất hiện tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Đặc biệt, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xảy ra nắng nóng gay gắt.

"Dự báo từ ngày 7/4, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Đáng lưu ý, đợt nắng nóng lần này được nhận định có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới với cường độ mạnh. Những khu vực chịu ảnh hưởng gay gắt nhất bao gồm Tây Bắc Bộ; dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng; và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C. Một số điểm nóng có thể kể đến như Sông Mã, Yên Châu (Sơn La); Tương Dương, Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An); và Tuyên Hóa (Quảng Trị)", bà Trần Thị Thúy Nga nhận định.

Trong khi đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, cùng với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mức độ nắng nóng dịu hơn. Nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến từ 35-36 độ C, tuy không quá cực đoan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp sẽ làm gia tăng nguy cơ mất nước, sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến tim mạch, hô hấp. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11h đến 16h – thời điểm nhiệt độ đạt mức cao nhất trong ngày. Đồng thời, cần bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và bảo vệ cơ thể khi làm việc ngoài trời.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu vực dân cư, đặc biệt ở các đô thị lớn. Bên cạnh đó, thời tiết khô nóng kéo dài còn làm tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương, đòi hỏi các cơ quan chức năng và người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng chống rủi ro do nắng nóng gây ra.

Nguy cơ cháy rừng tăng cao do nắng nóng

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo, tháng 4 là thời điểm nắng nóng cao nhất trong năm tại nhiều khu vực ở Việt Nam, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao.

Theo đó, Bắc Trung Bộ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của gió Lào (gió Tây khô nóng) trong tháng 4. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị nhiều năm liên tiếp xảy ra cháy rừng quy mô lớn trong giai đoạn này. Rừng thông, keo... và thảm cỏ khô là những loại rất dễ bắt lửa.

Tháng 4 cũng là cuối mùa khô tại Tây Nguyên, do vậy, lớp thực bì gồm: cỏ, lá khô dày và khô kiệt sau nhiều tháng không mưa. Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cần đặc biệt cảnh giác, nhất là các khu rừng thông và rừng khộp.

Bên cạnh đó, rừng tràm U Minh Thượng, U Minh Hạ và các khu rừng đặc dụng tại An Giang, Cà Mau... đang ở mức cảnh báo cao. Lớp than bùn khô dưới rừng tràm khi bắt lửa rất khó dập tắt và có thể cháy âm ỉ nhiều ngày.

Các tỉnh, thành phố như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai cũng có nguy cơ cháy rừng tăng cao trong tháng 4 khi thời tiết hanh khô. Người dân đốt nương rẫy đầu vụ là nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại khu vực này.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt lửa, không hút thuốc trong và gần rừng trong mùa khô nắng nóng. Không đốt nương rẫy, đốt thực bì khi có gió mạnh hoặc chưa được cơ quan chức năng cho phép. Khi phát hiện cháy rừng, gọi ngay cho lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy... Đặc biệt, không tự ý vào rừng khi cảnh báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5 - cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Đồng thời khuyến cáo các chủ rừng và đơn vị quản lý tăng cường tuần tra, canh gác tại các vùng trọng điểm. Phát dọn đường băng cản lửa và dọn sạch thực bì khô xung quanh khu dân cư gần rừng và kiểm tra và dự trữ đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy sẵn sàng ứng phó; phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, công an và quân đội địa phương khi xảy ra tình huống khẩn cấp.