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Xã hội

Thời tiết ngày 2/8: Mưa lớn, cảnh báo lốc xoáy, gió mạnh tại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to.

Theo PV/Báo Tin tức và Dân tộc/TTXVN

Lượng mưa phổ biến tại các khu vực trên từ 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra mưa cường độ lớn trên 90 mm trong 3 giờ, đặc biệt tại vùng núi, trung du và những nơi có địa hình dốc.

Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc, đồng thời làm gia tăng tình trạng ngập úng ở vùng trũng, thấp và khu đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: TTXVN
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: TTXVN

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8, sóng biển cao trên 2 m.

Các tàu thuyền hoạt động tại những vùng biển trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

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#thời tiết #mưa dông #Bắc Bộ #lũ quét #sạt lở #ngập úng

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