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Số hóa - Xe

Xiaomi 18 Fold lộ diện với tỷ lệ màn hình "xu hướng"

Mẫu flagship gập 18 Fold với tỷ lệ màn hình rộng độc đáo như trang sách Xiaomi vừa hé lộ hứa hẹn cùng với Samsung Galaxy Z Fold 8 định hình xu hướng.

Tuệ Minh
Xiaomi 18 Fold lộ diện với tỷ lệ màn hình "xu hướng"

Những người dùng mê đọc nội dung và cày việc trên điện thoại gập chắc chắn sẽ phải "đứng ngồi không yên" với rò rỉ mới nhất từ nhà Xiaomi. CEO Lei Jun vừa chính thức xác nhận thông tin cực nóng về chiếc Xiaomi 18 Fold thế hệ mới, hứa hẹn mang đến một cuộc cách mạng thực sự về trải nghiệm hiển thị.

Rõ ràng, tỷ lệ màn hình này, không phải kẻ khởi xướng nhưng đã và đang trở thành xu hướng bởi Samsung Galazy Z Fold 8. Thậm chí, mới đây nhất một mẫu điện thoại dạng thanh của Huawei là Pura X View cũng đi theo xu hướng này.

Xiaomi 18 Fold sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Xiaomi 18 Fold sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Tỷ lệ màn hình xu hướng

Thay vì chạy theo những tỷ lệ màn hình vuông vức hay quá thuôn dài như các đối thủ, Xiaomi 18 Fold chọn cho mình một lối đi riêng cực kỳ táo bạo. Thiết bị sở hữu cả màn hình trong lẫn ngoài với tỷ lệ xấp xỉ 2:1, mô phỏng hoàn hảo kích thước của một trang giấy tiêu chuẩn.

Lựa chọn này giúp tối ưu hóa tối đa cho mọi tác vụ hàng ngày của anh em. Khi xem video, hình ảnh sẽ hiển thị trọn vẹn mà không hề bị cắt xén khó chịu. Còn với những ai thường xuyên xử lý công việc, tài liệu hay bảng biểu sẽ hiện ra rõ mồn một ngay trong tầm mắt mà không cần phải tốn công phóng to, thu nhỏ liên tục.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của Xiaomi sẽ sử dụng màn hình 2:1 độc đáo

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của Xiaomi sẽ sử dụng màn hình 2:1 độc đáo

Ngoại hình thanh lịch cùng tông màu thu lãng mạn

Không chỉ tập trung vào phần nhìn, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc còn chăm chút tỉ mỉ cho diện mạo của chiếc máy. Xiaomi 18 Fold sở hữu phần viền siêu mỏng ở cả bốn cạnh, kết hợp cùng các góc bo tròn lớn kiểu hình elip siêu nhỏ tạo nên cảm giác vô cùng mượt mà và tinh tế.

Mặt lưng của máy nổi bật với cụm camera Deco mang phong cách "runner" thể thao, đi kèm khung viền kim loại phẳng bao quanh giúp tổng thể thiết bị trông cực kỳ sắc nét và gọn gàng. Đặc biệt, phiên bản màu "West Field Red" lấy cảm hứng từ sắc thu lãng mạn hứa hẹn sẽ là điểm nhấn sang xịn mịn cho những ai yêu thích sự nổi bật.

Xiaomi 18 Fold dự kiến ra mắt trong tháng 9 này.

Xiaomi 18 Fold dự kiến ra mắt trong tháng 9 này.

Chủ tịch tập đoàn Xiaomi, ông Lu Weibing, không ngần ngại khẳng định 18 Fold chính là chiếc điện thoại gập cao cấp và tiên tiến nhất mà hãng từng chế tạo.

Siêu phẩm này được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm toàn diện, thậm chí vượt trội hơn cả những dòng flagship dạng thanh truyền thống ở một số khía cạnh cụ thể.

Dù các thông tin về phần mềm, giá bán hay ngày lên kệ chính thức vẫn còn là ẩn số, nhưng có một điều khá đáng tiếc là thiết bị này dự kiến sẽ chỉ được mở bán giới hạn tại thị trường Trung Quốc.

Xiaomi 17 Air, mẫu smartphone đã bị hủy bỏ vào phút chót.
Xiaomi/Phone Arena
Link bài gốc Copy link
https://cellphones.com.vn/sforum/ro-ri-man-hinh-xiaomi-18-fold
#Xiaomi 18 Fold #Điện thoại gập #Tỷ lệ màn hình 2:1 #Thiết kế điện thoại cao cấp #Xu hướng điện thoại gập

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