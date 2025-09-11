Hà Nội

Sống Khỏe

Ngậm tăm ngủ quên gây thủng dạ dày tạo ổ áp xe

Để tránh nguy cơ nuốt phải dị vật và những hậu quả đáng tiếc, các bác sĩ khuyến cáo không ngậm tăm tre sau khi ăn, đặc biệt khi nằm hoặc đi ngủ.

Thúy Nga

Mới đây các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị đã tiến hành nội soi và gắp dị vật là chiếc tăm dài gần 7cm trong dạ dày một người bệnh trú tại Hà nội.

Theo người bệnh cho biết, trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người này ngủ quên và không biết đã nuốt chiếc tăm vào bụng lúc nào. Sau khoảng 2 ngày, người bệnh thấy đau bụng nên đã đến Bệnh viện để kiểm tra.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp 1 chiếc tăm nhọn dài gần 7cm 1 đầu găm vào thành dạ dày và đã tạo thành ổ loét tại dạ dày người bệnh...

ngam-tam-ngu.jpg
Tăm tre đâm thủng dạ dày tạo ổ áp xe - Ảnh BVCC

Thời gian vừa qua Bệnh viện Hữu Nghị đã tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều trường hợp do vô tình nuốt phải dị vật như: Tăm xương cá, xương gà, vỏ thuốc, ghim...

Dị vật có thể đâm thủng bất kỳ vị trí nào trên đường tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, đại tràng…) gây viêm, áp xe các tổ chức xung quanh, gây viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng nặng và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời...

Để tránh nguy cơ nuốt phải dị vật và những hậu quả đáng tiếc, các bác sĩ khuyến cáo: Không ngậm tăm tre sau khi ăn, đặc biệt khi nằm hoặc đi ngủ... Nhai kỹ trước khi nuốt, tránh cười đùa, nói chuyện, xem ti vi hoặc dùng điện thoại khi ăn để hạn chế nguy cơ hóc dị vật.

Trong trường hợp nghi ngờ đã nuốt phải dị vật, tuyệt đối không tự móc họng, vì điều này có thể khiến dị vật đâm sâu hơn vào niêm mạc hoặc di chuyển đến vị trí nguy hiểm.

Tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian như uống giấm hay ăn cơm nóng để cố đẩy dị vật xuống, vì có thể khiến dị vật đi sâu hơn và gây tổn thương nghiêm trọng.

Khi có triệu chứng đau bụng kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Sống Khỏe

Xương cá, tăm tre dài 3 cm đâm xuyên thành ruột 2 bệnh nhân

Dị vật đường tiêu hóa là một cấp cứu thường gặp ở mọi lứa tuổi, nếu không xử trí kịp thời có thể gây ra biến chứng nguy hiểm.

Gần đây, khoa Ngoại Tiêu hóa – Gan mật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và xử trí nhiều trường hợp bị thủng đường tiêu hóa do những thói quen sinh hoạt nhiều người mắc phải.

Đáng chú ý, có ngày khoa đã xử trí liên tiếp 2 trường hợp bị thủng đường tiêu hóa do dị vật đường tiêu hóa nhưng người bệnh không biết đã nuốt phải dị vật từ khi nào.

Xem chi tiết

Giới tính - Gia đình

Hy hữu: Chiếc tăm xuyên thủng đại tràng cụ ông 71 tuổi

Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy chiếc tăm được lấy ra, bệnh nhân mới sực nhớ rằng mình có thói quen ngậm tăm sau bữa ăn và đã ngủ quên mà không hay biết. Tăm tre xuyên qua thành ruột, có thể gây viêm nhiễm, áp xe, thủng ruột...

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã xử trí thành công một trường hợp hy hữu, một chiếc tăm tre sắc nhọn đâm xuyên qua thành đại tràng của người bệnh. Trường hợp này là lời cảnh báo nghiêm túc về thói quen tưởng chừng vô hại mà nhiều người mắc đó là ngậm tăm sau ăn.

Trước đó, bệnh nhân nam, 71 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng hố chậu phải, sốt nhẹ, bụng đầy trướng, đại tiện khó khăn. Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được chẩn đoán tắc ruột và được chỉ định nội soi đại tràng để tìm nguyên nhân.

Xem chi tiết

Đời sống 247

Cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp nuốt phải tăm tre

Người dân không nên ngậm tăm vì có thể vô tình nuốt phải. Nếu lỡ nuốt phải tăm, người dân cần nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra, nội soi đường tiêu hóa lấy tăm ra càng sớm càng tốt.

Tăm tre cắm sâu vào dạ dày

Trong 3 ngày vừa qua, Khoa Nội tiêu hóa (Nội 1) - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp nuốt phải tăm tre.

Xem chi tiết

