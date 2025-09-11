Ngậm tăm ngủ quên gây thủng dạ dày tạo ổ áp xe

Mới đây các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị đã tiến hành nội soi và gắp dị vật là chiếc tăm dài gần 7cm trong dạ dày một người bệnh trú tại Hà nội.

Theo người bệnh cho biết, trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người này ngủ quên và không biết đã nuốt chiếc tăm vào bụng lúc nào. Sau khoảng 2 ngày, người bệnh thấy đau bụng nên đã đến Bệnh viện để kiểm tra.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp 1 chiếc tăm nhọn dài gần 7cm 1 đầu găm vào thành dạ dày và đã tạo thành ổ loét tại dạ dày người bệnh...

Tăm tre đâm thủng dạ dày tạo ổ áp xe - Ảnh BVCC

Thời gian vừa qua Bệnh viện Hữu Nghị đã tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều trường hợp do vô tình nuốt phải dị vật như: Tăm xương cá, xương gà, vỏ thuốc, ghim...

Dị vật có thể đâm thủng bất kỳ vị trí nào trên đường tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, đại tràng…) gây viêm, áp xe các tổ chức xung quanh, gây viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng nặng và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời...

Để tránh nguy cơ nuốt phải dị vật và những hậu quả đáng tiếc, các bác sĩ khuyến cáo: Không ngậm tăm tre sau khi ăn, đặc biệt khi nằm hoặc đi ngủ... Nhai kỹ trước khi nuốt, tránh cười đùa, nói chuyện, xem ti vi hoặc dùng điện thoại khi ăn để hạn chế nguy cơ hóc dị vật.

Trong trường hợp nghi ngờ đã nuốt phải dị vật, tuyệt đối không tự móc họng, vì điều này có thể khiến dị vật đâm sâu hơn vào niêm mạc hoặc di chuyển đến vị trí nguy hiểm.

Tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian như uống giấm hay ăn cơm nóng để cố đẩy dị vật xuống, vì có thể khiến dị vật đi sâu hơn và gây tổn thương nghiêm trọng.

Khi có triệu chứng đau bụng kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.