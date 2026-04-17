Tiêm kích Su-57 của Nga xuất khẩu đến nhiều nước, cạnh tranh mạnh mẽ với Mỹ

Các quốc gia như Iran, Ấn Độ và Triều Tiên có thể tiếp cận Su-57, nâng cao năng lực không quân trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng tăng.

Nga lần đầu xác nhận tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 đã nhận được các đơn đặt hàng từ nước ngoài, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa dòng chiến đấu cơ này ra thị trường quốc tế.

Theo các nguồn tin quân sự, một số quốc gia như Iran, Triều Tiên và Ấn Độ được cho là những khách hàng tiềm năng hoặc đã ký kết các thỏa thuận liên quan đến Su-57. Đây đều là những đối tác có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Moscow trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.

Su-57 được bàn giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào tháng 2/2025

Su-57 là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên do Nga phát triển, được thiết kế để cạnh tranh với các dòng máy bay như F-35 của Mỹ. Máy bay có khả năng tàng hình, siêu cơ động, tích hợp radar mảng pha hiện đại và mang được nhiều loại vũ khí trong khoang trong thân.

Một trong những yếu tố khiến Su-57 thu hút khách hàng là chính sách xuất khẩu linh hoạt của Nga. Moscow được cho là sẵn sàng cung cấp phiên bản xuất khẩu Su-57E với mức độ chuyển giao công nghệ cao hơn so với nhiều đối thủ phương Tây. Đặc biệt, Ấn Độ được đề nghị hợp tác sản xuất và nội địa hóa sâu rộng, điều hiếm thấy với các chương trình tiêm kích thế hệ 5.

Đối với Iran, nhu cầu hiện đại hóa không quân được đánh giá là cấp thiết, khi phần lớn phi đội hiện tại đã lỗi thời. Việc tiếp cận Su-57 có thể giúp Tehran nhanh chóng nâng cao năng lực tác chiến, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Trung Đông ngày càng cạnh tranh về sức mạnh không quân.

Trong khi đó, Triều Tiên được cho là có thể tiếp cận Su-57 thông qua các cơ chế hợp tác quân sự hoặc trao đổi công nghệ với Nga. Dù chưa có xác nhận chính thức, khả năng này vẫn thu hút sự chú ý lớn từ giới phân tích do tác động tiềm tàng đến cán cân quân sự tại Đông Bắc Á.

Lãnh đạo Triều Tiên tham quan buồng lái Su-57 ở Nga

Ngoài các khách hàng tiềm năng, Nga cũng đã ghi nhận sự quan tâm rộng rãi đối với Su-57 từ nhiều quốc gia khác, nhờ vào chi phí được cho là thấp hơn so với các đối thủ phương Tây và kinh nghiệm được tích lũy từ thực chiến. Các phiên bản nâng cấp của Su-57 cũng đang được phát triển liên tục nhằm cải thiện động cơ, hệ thống điện tử và khả năng tàng hình.

Tuy nhiên, chương trình Su-57 vẫn đối mặt với một số thách thức, bao gồm tốc độ sản xuất còn hạn chế và tác động từ các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và khả năng đáp ứng các đơn hàng quốc tế trong tương lai.

Dù vậy, việc xuất hiện các khách hàng nước ngoài cho thấy Su-57 đang dần chuyển từ giai đoạn phát triển sang thương mại hóa. Nếu các hợp đồng được triển khai thành công, tiêm kích này có thể trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường vũ khí toàn cầu, đặc biệt trong phân khúc máy bay chiến đấu thế hệ 5.