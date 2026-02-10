Tiêm kích Su-57 của Nga nâng cấp sức mạnh với cấu hình mới

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) mới đây đã tiếp nhận một lô tiêm kích Su-57 thế hệ 5 mới, trong bối cảnh chương trình này tiếp tục được hoàn thiện về mặt kỹ thuật và đẩy mạnh sản xuất.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (United Aircraft Corporation - UAC) cho biết các máy bay trong đợt bàn giao lần này đã được tích hợp nhiều cải tiến mới, đặc biệt liên quan đến hệ thống điện tử hàng không và khả năng sử dụng vũ khí.

Theo UAC, các nâng cấp tập trung vào việc mở rộng phổ nhiệm vụ mà Su-57 có thể đảm nhiệm, đồng thời tăng cường tính linh hoạt trong tác chiến.

Lô tiêm kích Su-57 vừa được UAC chuyển giao cho Không quân Nga. Ảnh: UAC.

Tổng giám đốc UAC, ông Vadim Badekha, nhấn mạnh rằng Su-57 không dừng lại ở cấu hình ban đầu mà đã trải qua một quá trình “tiến hóa lớn”, với các hệ thống và tổ hợp vũ khí liên tục được mở rộng năng lực. Điều này cho phép tiêm kích đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ phức tạp trong môi trường tác chiến hiện đại.

Việc bàn giao lô Su-57 mới diễn ra trong bối cảnh Nga đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Tháng 8/2025, Phó Tổng tư lệnh VKS Nga, Trung tướng Alexander Maksimtsev, xác nhận các khâu chuẩn bị đã được triển khai nhằm tăng tốc độ giao máy bay. Cùng thời điểm, các cơ sở sản xuất mới phục vụ chương trình Su-57 được đưa vào hoạt động, làm gia tăng khả năng hoàn thành đơn đặt hàng hiện tại của Bộ Quốc phòng Nga gồm 76 máy bay vào năm 2027, đồng thời đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu.

Dù trong hơn nửa năm không có thông tin chính thức về các đợt bàn giao mới cho VKS, Su-57 đã được xác nhận xuất khẩu sang Algeria vào tháng 11/2025. Các đơn hàng này được cho là đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và mở rộng năng lực sản xuất. Không loại trừ khả năng lô Su-57 mới nhất dành cho Nga đạt tiêu chuẩn tương đương với các máy bay xuất khẩu, và thuộc về cái mà nhà sản xuất gọi là “cấu hình kỹ thuật mới”.

Cũng trong tháng 11/2025, Tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec, ông Sergey Chemezov, khẳng định quá trình hiện đại hóa Su-57 vẫn đang tiếp tục. Theo ông, chương trình nâng cấp toàn diện sẽ bao trùm từ các bộ phận cấu thành, hệ thống điện tử cho đến vũ khí. Trước đó, đại diện Cục thiết kế Sukhoi cho biết những kinh nghiệm thu được từ quá trình sử dụng Su-57 trong môi trường tác chiến thực tế đã giúp Nga tiếp tục tinh chỉnh và hoàn thiện thiết kế của dòng tiêm kích này.

Tiêm kích Su-57 với ba khoang vũ khí mở và các tên lửa chống radar Kh-58

Su-57 đã tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chế áp phòng không, không chiến, hoạt động trong không phận được bảo vệ dày đặc cho tới các đòn tấn công chính xác. Mức độ thử nghiệm thực chiến này được đánh giá là hiếm có đối với một tiêm kích thế hệ 5, mang lại cơ sở thực tiễn quan trọng cho các bước nâng cấp tiếp theo.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng, đồng thời các cuộc đàm phán với Ấn Độ về thỏa thuận sản xuất theo giấy phép Su-57 đang tiến triển, việc nâng cao năng lực và sản lượng của Su-57 ngày càng mang ý nghĩa chiến lược. Theo các nguồn tin Nga, nhà máy Komsomolsk-on-Amur đang chuẩn bị chuyển sang sản xuất biến thể Su-57M1 nâng cấp sâu, được kỳ vọng sẽ đánh dấu giai đoạn phát triển tiếp theo của chương trình tiêm kích thế hệ 5 chủ lực này.