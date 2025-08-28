Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga tiến dọc theo tả ngạn sông Dnieper, chuẩn bị tấn công Kostiantynivka

Quân sự

Nga tiến dọc theo tả ngạn sông Dnieper, chuẩn bị tấn công Kostiantynivka

Quân đội Nga tiến quân dọc theo tả ngạn sông Dnieper uy hiếp thành phố Zaporizhzhia cũng như tạo đà tổng tấn công thành phố Kostiantynivka.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chiếm đóng các vị trí ở khu vực phía bắc tỉnh Zaporizhzhia. Trong ngày hôm nay, Cụm quân Dniper RFAF đã tiến quân dọc theo bờ trái sông Dnieper, kiểm soát ngôi làng Plavni, nằm trên bờ hồ Kakhovka, theo hướng Stepnogorsk.
Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chiếm đóng các vị trí ở khu vực phía bắc tỉnh Zaporizhzhia. Trong ngày hôm nay, Cụm quân Dniper RFAF đã tiến quân dọc theo bờ trái sông Dnieper, kiểm soát ngôi làng Plavni, nằm trên bờ hồ Kakhovka, theo hướng Stepnogorsk.
Giá trị chiến thuật của việc RFAF kiểm soát làng Plavni, đó là con đường cao tốc M18 Melitopol – Zaporizhzhia, đi qua phía đông ngôi làng. Và phía đông làng Plavni, là ngôi làng Stepnogorsk, một trong những khu vực mà quân đội Nga và Ukraine giành giật quyết liệt trong thời gian qua.
Giá trị chiến thuật của việc RFAF kiểm soát làng Plavni, đó là con đường cao tốc M18 Melitopol – Zaporizhzhia, đi qua phía đông ngôi làng. Và phía đông làng Plavni, là ngôi làng Stepnogorsk, một trong những khu vực mà quân đội Nga và Ukraine giành giật quyết liệt trong thời gian qua.
Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga về việc RFAF kiểm soát ngôi làng Plavni. Nhiều khả năng, quân Nga có thể đang tiến hành các cuộc truy quét đối với quân Ukraine, còn ẩn nấp trong ngôi làng này.
Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga về việc RFAF kiểm soát ngôi làng Plavni. Nhiều khả năng, quân Nga có thể đang tiến hành các cuộc truy quét đối với quân Ukraine, còn ẩn nấp trong ngôi làng này.
Kênh Military Summary cho biết, các trận đánh giành ngôi làng Plavni được bắt đầu ngay sau khi quân Nga tràn ngập ngôi làng Kamenskoye. Cũng có thông tin cho rằng, các đơn vị thọc sâu của Cụm Dnipr RFAF, đã tiến vào Primorskoye, nằm xa hơn về phía bắc dọc theo bờ sông.
Kênh Military Summary cho biết, các trận đánh giành ngôi làng Plavni được bắt đầu ngay sau khi quân Nga tràn ngập ngôi làng Kamenskoye. Cũng có thông tin cho rằng, các đơn vị thọc sâu của Cụm Dnipr RFAF, đã tiến vào Primorskoye, nằm xa hơn về phía bắc dọc theo bờ sông.
Điều này có nghĩa là cuộc tiến công của RFAF về phía thành phố Zaporizhzhia vẫn tiếp tục. Các hướng tấn công chính của Nga là Primorskoye và Stepnogorsk. Và mặc dù RFAF đã đạt được một số thành công nhất định, nhưng không thấy sự tiến quân nhanh chóng của họ ở khu vực mặt trận này.
Điều này có nghĩa là cuộc tiến công của RFAF về phía thành phố Zaporizhzhia vẫn tiếp tục. Các hướng tấn công chính của Nga là Primorskoye và Stepnogorsk. Và mặc dù RFAF đã đạt được một số thành công nhất định, nhưng không thấy sự tiến quân nhanh chóng của họ ở khu vực mặt trận này.
Còn theo kênh Deep State của Ukraine, các trận đánh vẫn tiếp diễn ở phía tây Stepnogorsk và vùng ngoại ô phía nam, cũng như tại khu vực đường sắt chạy dọc bờ phía đông của hồ chứa nước Kakhovka. Các hoạt động trinh sát của RFAF, cũng diễn ra trong khu vực rừng ở vùng ngoại ô phía bắc làng Plavni.
Còn theo kênh Deep State của Ukraine, các trận đánh vẫn tiếp diễn ở phía tây Stepnogorsk và vùng ngoại ô phía nam, cũng như tại khu vực đường sắt chạy dọc bờ phía đông của hồ chứa nước Kakhovka. Các hoạt động trinh sát của RFAF, cũng diễn ra trong khu vực rừng ở vùng ngoại ô phía bắc làng Plavni.
Theo phân tích của các chuyên gia độc lập, hướng Zaporizhzhia có thể chỉ là hướng nghi binh của RFAF, trong chiến dịch tấn công mùa hè này. Mặt trận Donetsk vẫn là chiến trường chính và Kostiantynivka vẫn đang nóng nhất lúc này.
Theo phân tích của các chuyên gia độc lập, hướng Zaporizhzhia có thể chỉ là hướng nghi binh của RFAF, trong chiến dịch tấn công mùa hè này. Mặt trận Donetsk vẫn là chiến trường chính và Kostiantynivka vẫn đang nóng nhất lúc này.
Theo kênh Readovka, chiến dịch tấn công Konstantinivka của RFAF chính thức bước sang một giai đoạn mới, khi quân Nga giờ đây sẽ tập trung hoàn toàn vào việc bao vây thành phố. Cụ thể, quân Nga ở Konstantinivka đã giải quyết được hai vấn đề liên quan đến việc bao vây quân Ukraine ở phía nam thành phố, đó là tại phía nam hồ Kleban-Byk, và về phía đông, tại khu vực giữa sông Naumikha và Gruzskaya.
Theo kênh Readovka, chiến dịch tấn công Konstantinivka của RFAF chính thức bước sang một giai đoạn mới, khi quân Nga giờ đây sẽ tập trung hoàn toàn vào việc bao vây thành phố. Cụ thể, quân Nga ở Konstantinivka đã giải quyết được hai vấn đề liên quan đến việc bao vây quân Ukraine ở phía nam thành phố, đó là tại phía nam hồ Kleban-Byk, và về phía đông, tại khu vực giữa sông Naumikha và Gruzskaya.
Tại cả hai khu vực bao vây, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam RFAF đang dọn sạch các ổ đề kháng của đối phương. Ở khu vực phía nam, AFU đã cố gắng tiếp cận bờ bắc hồ chứa Kleban-Byk bằng các thuyền tự chế, nhưng không phải tất cả đều bơi được. Do đó, sự kháng cự có tổ chức ở phía nam hồ chứa đã không còn.
Tại cả hai khu vực bao vây, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam RFAF đang dọn sạch các ổ đề kháng của đối phương. Ở khu vực phía nam, AFU đã cố gắng tiếp cận bờ bắc hồ chứa Kleban-Byk bằng các thuyền tự chế, nhưng không phải tất cả đều bơi được. Do đó, sự kháng cự có tổ chức ở phía nam hồ chứa đã không còn.
Tuy nhiên, không có thông tin chính xác về vị trí của quân Ukraine trong vòng vây ở khu vực phía đông hướng Konstantinovka. Có lẽ việc AFU từ bỏ tiếp tục phòng thủ Predtechino và sau đó là rút lui khỏi các vị trí ở phía bắc làng Aleksandro-Shultino, cho thấy việc giữ "nút thắt cổ chai" là vô nghĩa đối với họ.
Tuy nhiên, không có thông tin chính xác về vị trí của quân Ukraine trong vòng vây ở khu vực phía đông hướng Konstantinovka. Có lẽ việc AFU từ bỏ tiếp tục phòng thủ Predtechino và sau đó là rút lui khỏi các vị trí ở phía bắc làng Aleksandro-Shultino, cho thấy việc giữ "nút thắt cổ chai" là vô nghĩa đối với họ.
Bộ Tổng tham mưu AFU, cho rằng việc tiêu tốn lực lượng để đột phá qua kênh đào Seversky Donetsk-Donbass là lãng phí. Giờ đây, khi tiền tuyến ở phía nam và phía đông Konstantinovka đang được san phẳng, thì RFAF đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công vào thành phố. Kết quả của cuộc tổng tấn công này có thể dự đoán được.
Bộ Tổng tham mưu AFU, cho rằng việc tiêu tốn lực lượng để đột phá qua kênh đào Seversky Donetsk-Donbass là lãng phí. Giờ đây, khi tiền tuyến ở phía nam và phía đông Konstantinovka đang được san phẳng, thì RFAF đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công vào thành phố. Kết quả của cuộc tổng tấn công này có thể dự đoán được.
RFAF sau khi đột nhập vào vùng ngoại ô phía đông thành phố Kostiantynivka, đang mở rộng vùng kiểm soát của họ sang khu vực nhà dân. Các hoạt động của Sư đoàn Dù cận vệ 98, tấn công về phía tây từ Chasov Yar, và một phần của Tập đoàn quân cận vệ 8, tấn công về phía tây bắc Rusin Yar, cho thấy nhiệm vụ chung của họ là phối hợp với nhau hợp vây ở khu vực Alekseevo-Druzhkovka.
RFAF sau khi đột nhập vào vùng ngoại ô phía đông thành phố Kostiantynivka, đang mở rộng vùng kiểm soát của họ sang khu vực nhà dân. Các hoạt động của Sư đoàn Dù cận vệ 98, tấn công về phía tây từ Chasov Yar, và một phần của Tập đoàn quân cận vệ 8, tấn công về phía tây bắc Rusin Yar, cho thấy nhiệm vụ chung của họ là phối hợp với nhau hợp vây ở khu vực Alekseevo-Druzhkovka.
Trên thực tế, chiến dịch bao vây Konstantinovka của RFAF đã bắt đầu. Theo đó, cuộc tấn công mới nhất của RFAF vào khu định cư này chỉ là một hành động, nhằm buộc đối phương phải rút mọi đơn vị đang phòng thủ xung quanh vào trong thành phố.
Trên thực tế, chiến dịch bao vây Konstantinovka của RFAF đã bắt đầu. Theo đó, cuộc tấn công mới nhất của RFAF vào khu định cư này chỉ là một hành động, nhằm buộc đối phương phải rút mọi đơn vị đang phòng thủ xung quanh vào trong thành phố.
Sau khi tiêu hao quân số và vũ khí nhằm tiến hành phản công tại Dobropolye, quân Ukraine đã bị tước mất cơ hội tập hợp lực lượng cho các hoạt động chống khủng hoảng trên tất cả các hướng chính. Do đó, quyền chủ động tác chiến tại các khu vực trung tâm của đường tiếp xúc vào cuối chiến dịch mùa hè, hiện vẫn nằm trong tay quân đội Nga.
Sau khi tiêu hao quân số và vũ khí nhằm tiến hành phản công tại Dobropolye, quân Ukraine đã bị tước mất cơ hội tập hợp lực lượng cho các hoạt động chống khủng hoảng trên tất cả các hướng chính. Do đó, quyền chủ động tác chiến tại các khu vực trung tâm của đường tiếp xúc vào cuối chiến dịch mùa hè, hiện vẫn nằm trong tay quân đội Nga.
Về viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, theo tờ Wall Street Journal, Mỹ sẽ chuyển 3.350 tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) phóng từ trên không cho Ukraine, việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng vài tuần. Những tên lửa hành trình giá rẻ này được cho là có tầm bắn lên tới 400 km, độ lệch mục tiêu (CEP) dưới 10 mét và đầu đạn nặng khoảng 227 kg.
Về viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, theo tờ Wall Street Journal, Mỹ sẽ chuyển 3.350 tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) phóng từ trên không cho Ukraine, việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng vài tuần. Những tên lửa hành trình giá rẻ này được cho là có tầm bắn lên tới 400 km, độ lệch mục tiêu (CEP) dưới 10 mét và đầu đạn nặng khoảng 227 kg.
Các thông số của những tên lửa này trông hơi giống bom lượn thả từ trên không và tầm bắn của chúng xa hơn một chút so với bom lượn của Nga. Vấn đề là ngay cả khi có đủ tên lửa, tình trạng thiếu máy bay của Không quân Ukraine vẫn không thể giải quyết được và họ phải dựa vào số lượng máy bay F-16 hạn chế.
Các thông số của những tên lửa này trông hơi giống bom lượn thả từ trên không và tầm bắn của chúng xa hơn một chút so với bom lượn của Nga. Vấn đề là ngay cả khi có đủ tên lửa, tình trạng thiếu máy bay của Không quân Ukraine vẫn không thể giải quyết được và họ phải dựa vào số lượng máy bay F-16 hạn chế.
Máy bay F-16 của Ukraine đã sử dụng loại vũ khí tương tự để thực hiện nhiệm vụ ở tiền tuyến trong các chiến dịch gần đây, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Nguyên nhân cốt lõi là số lượng máy bay F-16 quá ít và tần suất triển khai không đủ. Trong khi hệ thống phòng không của Nga dày đặc, tỷ lệ sống sót của F-16 sẽ rất thấp. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Liveuamap, Rvvoenkory).
Máy bay F-16 của Ukraine đã sử dụng loại vũ khí tương tự để thực hiện nhiệm vụ ở tiền tuyến trong các chiến dịch gần đây, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Nguyên nhân cốt lõi là số lượng máy bay F-16 quá ít và tần suất triển khai không đủ. Trong khi hệ thống phòng không của Nga dày đặc, tỷ lệ sống sót của F-16 sẽ rất thấp. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Liveuamap, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/270102-vs-rf-vernuli-sebe-kontrol-nad-uchastkom-dorogi-dobropole-kramatorsk-severnee-zolotogo-kolodezja.html
#Kostiantynivka #nga bao vây Pokrovsk #Chiến sự Zaporizhzhia #xung đột Ukraine #Quân đội Nga #Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT