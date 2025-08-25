Hà Nội

Nga đang phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine trên hướng Konstantinovka; trong khi việc dọn dẹp Katerinivka và tấn công vào Shcherbinivka đang hoàn tất.

Gần đây, giao tranh ở hướng mặt trận Konstantinovka đang dần trở nên kéo dài và mệt mỏi. Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục các hoạt động tấn công đồng thời ở nhiều khu vực, sử dụng chiến thuật gây áp lực bằng các nhóm tấn công nhỏ, được hỗ trợ tích cực bởi pháo binh và UAV, thậm chí là cả bằng bom lượn có điều khiểm UMPK.
Đồng thời, trọng tâm chính của RFAF đó là tập trung vào cuộc chiến giành các khu định cư và vùng ngoại ô quan trọng của thành phố Konstantinivka, nơi mà lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), đang quyết tâm giữ tại khu vực này của mặt trận.
Các đơn vị của RFAF đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía nam và phía đông của khu định cư Shcherbinovka, nằm ở phía tây thành phố Toretsk, và là tuyến phòng thủ phía nam của Konstantinovka. Hỏa lực và các cuộc tấn công liên tục của RFAF, đang đe dọa sự ổn định của hệ thống phòng thủ của AFU tại đây.
Nếu AFU để mất Shcherbinivka, sẽ là một yếu tố then chốt đối với quân Ukraine phòng thủ tại phía nam Konstantinovka, vì khu định cư này bao phủ các tuyến đường tiếp cận Konstantinovka và là một trong những nút thắt phòng thủ quan trọng của AFU.
Hiện quân Nga đang đẩy mạnh tấn công vào làng Katerinivka, một ngôi làng nhỏ ở phía bắc Shcherbinivka; mục đích là biến Katerinivka làm đầu cầu, nhằm tiến công Shcherbinivka từ hướng bắc. Đồng thời đóng nắp “nồi hầm” với quân Ukraine ở Shcherbinivka.
Kênh Rybar đưa tin, ngoài cuộc tiến công ở Shcherbinivka, các binh sĩ thuộc Trung đoàn 150 RFAF cũng đã thành công ở Katerinivka. Họ đã tiến công cả trong làng và trên sườn khe núi, nơi có một số cứ điểm yểm trợ của đối phương, buộc quân Ukraine bắt đầu tháo chạy về phía làng Kleban-Byk.
Trang Topwar đưa tin, các trận đánh chiếm vị trí vẫn tiếp diễn tại khu vực Oleksandro-Shultyne. Hiện RFAF đã tiến đến được phía đông ngôi làng và củng cố vị trí trên các tuyến mới và quyền kiểm soát ngôi làng này vẫn đang bị tranh chấp; tức là hiện đang nằm trong khu vực “vùng xám”.
Kênh ZOV Military đưa tin, Cụm quân phương Nam RFAF đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Aleksandro-Shultino, nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng. AFU cũng đang tăng quân tiếp viện đến khu vực này của mặt trận, vì việc giữ Aleksandro-Shultino là vô cùng quan trọng đối với sườn phía nam của tuyến phòng thủ Konstantinovka.
Tại khu vực Bila Gora, RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát lên 500 mét. Có thể không cần hiểu sâu chiến thuật của RFAF tại đây, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, những thay đổi dù rất chậm trên khu vực mặt trận này, đã dần phá toang tuyến phòng thủ của AFU; buộc Kiev phải tăng quân tiếp viện, do đó làm suy yếu các khu vực lân cận.
Theo kênh Suriyakmaps, trên mặt trận Chasov Yar và Konstantinovka: Trong 6 ngày qua, RFAF đã có những bước tiến đáng kể về phía tây Predtechyne và dọc theo đường cao tốc H-32, kiểm soát một loạt hệ thống chiến hào cho đến vùng ngoại ô phía đông của thành phố Konstantinivka, tiến đến nghĩa trang và tiếp cận các nhà nghỉ Metallurg.
Ngoài ra, sau khi AFU rút khỏi phía tây kênh đào, quân Nga đã dọn sạch một khu vực rừng đáng kể ở phía bắc Bila Hora và liền kề kênh đào. Hơn nữa, trong 9 ngày qua, RFAF đã chiếm được hoàn toàn mỏ Novodzerzhinskaya, phía tây bắc thành phố Toretsk và tiến đến phía bắc Scherbynivka từ trục này.
Trong khi đó các chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, chiến dịch đột phá của RFAF ở phía bắc Pokrovsk có liên quan chặt chẽ đến cuộc tấn công của họ vào Konstantinivka. Xét theo tình hình, hoạt động của quân Nga gần Pokrovsk đang được tiến hành song song với cuộc tiến công của Tập đoàn quân 8 gần Konstantinivka.
Trong ba ngày qua, áp lực đã gia tăng đáng kể lên tuyến phòng thủ của AFU gần Konstantinivka, cho thấy lực lượng dự bị của AFU đang dần bị tiêu hao và RFAF chuẩn bị cô lập khu vực này. Chiến thuật của các đơn vị Nga dựa trên hai nhiệm vụ: khóa chặt lực lượng dự bị của Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến và "làm rung chuyển" mặt trận ở một số khu vực.
Trong cả hai trường hợp, việc RFAF tiến quân vội vã là không phù hợp. Những cuộc đột phá nhanh chóng thường đi kèm với tổn thất và quá tải hậu cần. Bất kỳ cuộc đột phá nào cũng đòi hỏi phải cung cấp đạn dược, nhiên liệu và quân tiếp viện ngay lập tức. Và nếu điều này không thể đáp ứng, chiến tuyến có thể sụp đổ chỉ sau khi tiến vài km.
Do đó, trọng tâm không phải là tốc độ, mà là áp lực dày đặc và có hệ thống, mới đảm bảo một kết quả bền vững. Ngoài ra còn có nguy cơ bị đối phương phản công, bởi vì phía Ukraine vẫn còn một số lực lượng dự bị và khả năng cơ động chúng.
Nếu lực lượng phòng thủ AFU bị tấn công quá mạnh, những lực lượng này có thể gây ra mối đe dọa cho sườn của quân Nga đang tấn công. Do đó, ở cả Pokrovsk và Konstantinovka, mật độ và tính hệ thống hiện quan trọng hơn tốc độ, mặc dù cách tiếp cận được chọn được cảm nhận chậm hơn. (nguồn ảnh Topwar, Liveuamap, RFAF, Kyiv Post).
