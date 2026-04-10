Nga thử nghiệm robot chiến trường với cối tự động Bagulnik-82

Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống robot mặt đất Courier tích hợp cối tự động, mở ra hướng đi mới trong chiến tranh robot và giảm nguy cơ thương vong.

Nga đang đẩy mạnh xu hướng robot hóa chiến trường khi thử nghiệm tổ hợp robot mặt đất không người lái (UGV) Courier tích hợp cối tự động Bagulnik-82, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực hỏa lực gián tiếp không cần kíp chiến đấu.

Theo Army Recognition, đoạn video công bố ngày 6/4/2026 cho thấy hệ thống Bagulnik-82 cỡ 82mm được lắp trên nền tảng robot bánh xích Courier đã tiến hành bắn đạn thật trong thử nghiệm thực địa. Đây là lần đầu tiên cấu hình hỏa lực này được tiết lộ công khai, cho thấy hướng phát triển mới của Nga trong chiến tranh robot.

Phương tiện mặt đất không người lái Kuryer của Nga, được trang bị mô-đun cối tự động Bagulnik-82 cỡ 82 mm, tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật tại một bãi thử của Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 4 năm 2026. (Bộ Quốc phòng Nga / RTK)

Điểm đáng chú ý nhất của Bagulnik-82 nằm ở cơ chế tự động hóa gần như hoàn toàn chu trình khai hỏa. Hệ thống sử dụng một cánh tay robot để nạp đạn vào nòng chỉ trong khoảng 5 giây, loại bỏ thao tác thủ công vốn là khâu nguy hiểm nhất đối với kíp cối truyền thống.

Khác với các robot chiến đấu trước đây chủ yếu mang súng máy hoặc súng phóng lựu, việc tích hợp cối 82mm giúp Courier mở rộng đáng kể tầm bắn và khả năng yểm trợ hỏa lực. Với đạn nổ mạnh tiêu chuẩn, cối 82mm có thể đạt tầm bắn khoảng 4 km, đủ để thực hiện nhiệm vụ hỏa lực gián tiếp hiệu quả trên chiến trường hiện đại.

Courier không phải là một nền tảng thử nghiệm đơn lẻ. Đây là robot đa nhiệm nặng khoảng 250 kg, dài 1,4 m, có thể đạt tốc độ tới 35 km/h và hoạt động trong phạm vi điều khiển từ 3–10 km tùy môi trường. Trước đó, nền tảng này đã được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như vận chuyển hậu cần, rải mìn, sơ tán thương binh, tác chiến điện tử và mang vũ khí nhiệt áp.

Việc Nga cho ra mắt các phiên bản Bagulnik-82 cho thấy sự chuyển dịch sang các hệ thống hỏa lực hỗ trợ robot dạng mô-đun nhằm giảm thiểu thiệt hại về người ở tuyến đầu.

Việc bổ sung mô-đun Bagulnik-82 cho thấy Nga đang theo đuổi chiến lược “module hóa” – sử dụng một khung gầm robot chung để triển khai nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Từ vai trò hỗ trợ hậu cần, Courier dần được “vũ khí hóa” thành nền tảng chiến đấu đa năng, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa tấn công trực tiếp và hỏa lực gián tiếp.

Ý nghĩa lớn nhất của hệ thống này nằm ở việc giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ. Trong chiến tranh hiện đại, các tổ cối thường dễ bị phát hiện và phản pháo do hoạt động lặp lại tại vị trí cố định. Robot như Courier cho phép tách con người khỏi điểm khai hỏa, giảm nguy cơ thương vong trong môi trường dày đặc UAV và cảm biến.

Tuy nhiên, Bagulnik-82 vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và chưa được chứng minh trong tác chiến thực tế quy mô lớn. Các hệ thống robot mặt đất vẫn đối mặt với nhiều thách thức như dễ bị tấn công bởi UAV, gây nhiễu điện tử, hạn chế cơ động và phụ thuộc vào đường truyền điều khiển.

Dù vậy, sự xuất hiện của Courier mang cối tự động cho thấy xu hướng rõ rệt: chiến tranh hiện đại đang chuyển dần sang mô hình “tách người khỏi vũ khí”. Nếu được triển khai rộng rãi, các hệ thống như Bagulnik-82 có thể thay đổi cách tổ chức hỏa lực tuyến đầu, nơi robot đảm nhiệm vai trò nguy hiểm nhất thay cho con người.