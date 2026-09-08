Nga phát hiện loại lá cây có thể ức chế tế bào ung thư

Viện Nghiên cứu Toàn Nga về Cây thuốc và Cây thơm đã khám phá hợp chất tự nhiên casuarictin có trong cây hắc mai biển có tiềm năng chống lại khối u.

Nhà nghiên cứu cấp cao Elena Zhnichkova thuộc Viện Nghiên cứu toàn Nga về cây thuốc và cây thơm cho biết, những dữ liệu mới cho thấy lá hắc mai biển có thể được sử dụng để phát triển các hợp chất chống ung thư.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ đánh giá độc tính tế bào, đặc tính chống oxy hóa và khả dụng sinh học của hợp chất này.

Cây hắc mai biển. Ảnh: Sputnik

Nghiên cứu toàn diện này sẽ cho thấy liệu casuarictin có thể chuyển từ một mẫu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thành hoạt chất dược phẩm hoàn chỉnh hay không.

Hắc mai biển là cây bụi hoặc cây thân gỗ rụng lá thuộc chi Hippophae, họ Elaeagnaceae. Hắc mai biển được xem là loài cây tiên phong trong việc cải tạo đất, chắn gió, chắn cát cũng như bảo vệ đất và nguồn nước. Loại cây này chứa nhiều thành phần hoạt tính dinh dưỡng như vitamin, carotenoid, polyphenol, axit béo và phytosterol.

Bên cạnh đó, hắc mai biển còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm các tác dụng chống oxy hóa, chống ung thư, điều hòa lipid máu, chống béo phì, kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, cũng như các tác dụng bảo vệ da, hệ thần kinh và gan.

Kể từ những năm 1940, các nhà khoa học Nga đã nghiên cứu hoạt chất sinh học trong quả, lá và vỏ cây hắc mai biển để phát triển thực phẩm và kem chống bức xạ cho các phi hành gia Nga.