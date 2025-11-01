Nga mở rộng hợp tác quân sự với Uganda, viện trợ hơn 53 triệu USD vũ khí

Uganda đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng với Nga khi vừa tiếp nhận lô thiết bị quân sự mới trị giá 53 triệu USD từ Moscow.

Nga đã chuyển giao trang bị quân sự cho Uganda trị giá khoảng 53 triệu USD để hỗ trợ lực lượng vũ trang của quốc gia châu Phi này. Thông báo này được Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đưa ra trong lễ bàn giao cuối tháng 10 vừa qua.

“Uganda đã nhận được thiết bị và phần cứng trị giá 53 triệu USD như một khoản viện trợ từ những người bạn cùng ý chí và chiến lược của chúng tôi tại Liên bang Nga. Tôi xin cảm ơn Tổng thống Nga Putin về sự hỗ trợ này", Tổng thống Museveni nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga là một người bạn lịch sử và rất thân thiết của châu Phi.

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni tại buổi lễ chuyển giao thiết bị quân sự do Nga viện trợ hôm 26/10.

Số khí tài được Nga chuyển giao cho Uganda lần này bao gồm xe dọn chướng ngại vật, máy đào hào, thuyền cao tốc, xe hậu cần kỹ thuật. Tổng thống Museveni mô tả đây là "một đóng góp rất quan trọng và thiết thực" cho cơ sở hạ tầng quốc phòng của Uganda, đồng thời cho biết thêm rằng cử chỉ này của Nga sẽ truyền cảm hứng cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Tại sự kiện, Tổng thống Uganda cũng dự buổi lễ khởi công xây dựng một trung tâm đại tu cơ giới quân sự tại thị trấn Magamaga, cũng như một xưởng ở Entebbe.

Một số thiết bị quân sự Nga vừa viện trợ cho Uganda.

Đại sứ Nga tại Uganda, Vladlen Semivolos, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, không can thiệp và tôn trọng chủ quyền quốc gia, đồng thời cho biết Nga là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Uganda. Ông cũng nhấn mạnh những đóng góp của Tổng thống Museveni trong việc củng cố nền độc lập quốc gia và ổn định khu vực.

Năm ngoái, Nga đã cam kết hỗ trợ Uganda thành trung tâm khu vực để phát triển, nâng cấp và bảo trì thiết bị và công nghệ quân sự của Nga.

Uganda cũng mua máy bay phản lực chiến đấu, trực thăng, pháo binh và thiết bị trinh sát từ Nga. Phía Nga Nga cũng điều hành trung tâm dịch vụ bảo dưỡng máy bay tại Căn cứ Không quân Nakasongola, miền trung Uganda.