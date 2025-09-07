Sức mạnh tên lửa bắn hạ mọi UAV Pháp viện trợ cho Ukraine

Hà Nội

Với khả năng tiêu diệt máy bay, UAV và tên lửa hành trình ở độ cao cực thấp, tên lửa Crotale được ví như ‘lưới lửa sát thủ’ tầng thấp.

Tuệ Minh
Hệ thống tên lửa Crotale là một trong những hệ thống phòng không tầm ngắn (SHORAD - Short-Range Air Defense) tiên tiến của Pháp, do Tập đoàn Thomson-Houston (nay là Thales Group) phát triển.
Được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa như tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, máy bay trực thăng, UAV và máy bay chiến đấu bay thấp, tên lửa Crotale đã trở thành một trong những hệ thống phòng không chủ lực của nhiều quốc gia.
Dựa trên các nguồn thông tin Army Technology, Missilery.info, Topwar.ru và Pvo.guns.ru, các khía cạnh công nghệ chính của hệ thống tên lửa Crotale, bao gồm thiết kế, hiệu suất, khả năng cơ động, và các phiên bản nâng cấp.
Hệ thống tên lửa Crotale được phát triển từ năm 1964 theo đơn đặt hàng của lực lượng vũ trang Nam Phi, với mục tiêu tạo ra một hệ thống phòng không di động, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay thấp.
Dự án do Thomson-Houston (nay là Thales Group) thực hiện, với 85% chi phí phát triển do Nam Phi tài trợ. Sau khi hoàn thiện, hệ thống được đưa vào sử dụng ở Nam Phi dưới tên gọi 'Cactus' vào năm 1971. Tuy nhiên, hiệu suất ấn tượng của tên lửa Crotale đã thuyết phục lực lượng vũ trang Pháp, dẫn đến việc Pháp áp dụng hệ thống này cho không quân và hải quân.
Mục tiêu thiết kế chính của tên lửa Crotale là cung cấp một hệ thống phòng không tầm ngắn linh hoạt, có khả năng bảo vệ các đơn vị quân đội hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các mối đe dọa trên không, đặc biệt là các mục tiêu bay thấp với khả năng cơ động cao.
Hệ thống tên lửa Crotale bao gồm hai thành phần chính: đơn vị thu thập mục tiêu (Acquisition Unit) và đơn vị phóng (Firing Unit), được triển khai trên các nền tảng di động hoặc cố định. Crotale sử dụng radar xung Doppler băng tần S (S-Band) với khả năng chống nhiễu điện tử (ECCM - Electronic Counter-Countermeasures), giúp phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không một cách chính xác.
Radar này cho phép phát hiện nhanh các mục tiêu trong vòng 6 giây từ khi phát hiện đến khi phóng tên lửa, thể hiện khả năng phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Hệ thống IFF (nhận diện bạn-thù) tích hợp giúp phân biệt giữa các mục tiêu thù địch và đồng minh, giảm nguy cơ bắn nhầm.
Trung tâm điều khiển của Crotale có khả năng phối hợp nhiều đơn vị phóng, thường bao gồm một đơn vị thu thập mục tiêu và hai hoặc ba đơn vị phóng. Hệ thống điều khiển hỏa lực được tự động hóa cao, cho phép xử lý nhiều mục tiêu đồng thời.
Tên lửa Crotale EDIR (Ecartométrie Différentielle InfraRouge) sử dụng hệ thống dẫn đường hồng ngoại và radar, cho phép tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như tên lửa chống hạm và máy bay. Phiên bản nâng cấp Crotale NG (Next Generation) sử dụng tên lửa VT-1, có tầm bắn 11km (một số phiên bản sử dụng tên lửa Mk3 mở rộng tầm bắn lên 16km).
Tên lửa này có vận tốc siêu thanh và khả năng cơ động cao, tạo ra vùng tiêu diệt không thể thoát (no escape zone) lên đến 15km đối với các mục tiêu cơ động cao. Tên lửa VT-1 được thiết kế để đối phó với nhiều loại mục tiêu, từ tên lửa chiến thuật, trực thăng, UAV, đến máy bay sử dụng vũ khí tấn công tầm xa.
Crotale được triển khai trên xe bánh lốp 4x4 (như P4R của Hotchkiss et Cie) hoặc các nền tảng bánh xích để tăng tính cơ động cho các lực lượng mặt đất. Tính di động này cho phép hệ thống nhanh chóng triển khai và di chuyển giữa các vị trí.
Crotale Naval (phiên bản hải quân) được thiết kế để bảo vệ các tàu chiến có lượng giãn nước trên 2.000 tấn, với khả năng tiêu diệt máy bay và tên lửa chống hạm bay thấp. Hệ thống này đã được tích hợp trên nhiều loại tàu chiến của Pháp và các quốc gia khác.
Hệ thống Crotale đã được sử dụng rộng rãi trong các lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia, bao gồm Pháp, Nam Phi, Ả Rập Xê Út, và gần đây là xung đột Ukraine. Một ví dụ nổi bật là vào cuối năm 2022, Ukraine đã nhận hai bệ phóng Crotale NG từ Pháp, và hệ thống này đã ghi nhận vụ đánh chặn thành công đầu tiên một tên lửa Nga vào năm 2023. Điều này chứng minh khả năng thích nghi của Crotale trong các kịch bản chiến đấu hiện đại.
Tuy nhiên có một sự thật trớ trêu là chỉ hai năm sau khi vận hành Crotale NG, phòng không Ukraine lại hết đạn tên lửa dành cho hệ thống này khi nguồn cung từ Pháp bị gián đoạn. Thậm chí các hai hệ thống Crotale NG bị bỏ không tận 18 tháng mà không có đạn để chiến đấu.
Khả năng Pháp có thể tiếp tục cung cấp đạn tên lửa Crotale NG cho Ukraine hiện vẫn còn bỏ ngõ, bởi năng lực sản xuất hạn chế của tập đoàn MBDA do dây chuyền sản xuất Crotale NG chưa được mở rộng để đáp ứng nhu cầu cho một cuộc xung đột cường độ cao như ở Ukraine. Mặt khác MBDA chỉ muốn tập trung vào sản xuất các dòng tên lửa khác hiện đại hơn là Crotale NG.
