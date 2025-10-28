Ấn Độ triển khai chương trình hiện đại hóa phi đội chiến đấu cơ mua từ Nga

Tập đoàn HAL của Ấn Độ được lựa chọn thực hiện chương trình hiện đại hóa phi đội Su‑30MKI giúp nâng cao khả năng chiến đấu của dòng tiêm kích này.

Chương trình nâng cấp "Super Sukhoi" được mong đợi từ lâu của Ấn Độ cho phi đội Su-30MKI tiền tuyến của nước này sắp nhận được tín hiệu xanh cuối cùng.

Bộ Quốc phòng đã gần hoàn tất các đánh giá nội bộ và dự kiến ​​sẽ sớm chuyển đề xuất lên Ủy ban An ninh Nội các (CCS) để phê duyệt.

Tiêm kích Sukhoi Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

Sau khi được phê duyệt, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sẽ dẫn đầu nỗ lực hiện đại hóa nhằm biến Su‑30MKI thành một nền tảng tinh vi và có khả năng hơn nhiều.

HAL cam kết sẽ cung cấp phiên bản Giấy phép hoạt động ban đầu (IOC) trong vòng năm năm và phiên bản Giấy phép hoạt động cuối cùng (FOC) trong vòng bảy năm kể từ khi dự án bắt đầu.

Chương trình nâng cấp "Super Sukhoi" là một cuộc đại tu toàn diện giữa vòng đời, được thiết kế để kéo dài đáng kể thời gian hoạt động của máy bay thêm gần hai thập kỷ.

Trọng tâm của kế hoạch là thay thế hoàn toàn các hệ thống phụ lỗi thời của Nga bằng các công nghệ nội địa thế hệ tiếp theo. Bao gồm buồng lái kính kỹ thuật số mới, radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) tiên tiến, máy tính nhiệm vụ được nâng cấp và cảm biến tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST) hiện đại.

Những nâng cấp chính của chương trình Supper Sukhoi dành cho SU-35 MKI.

Ngoài ra, máy bay sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) nâng cao, bộ thu cảnh báo radar (RWR) hiện đại và hệ thống hỗ trợ phòng thủ tiên tiến. Những tính năng này sẽ cải thiện đáng kể khả năng sống sót và nhận thức tình huống trong cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công.

Chiến lược nâng cấp này là một phần quan trọng trong nỗ lực nội địa hóa của Ấn Độ theo sáng kiến ​​"Aatmanirbhar Bharat". Bằng cách tích hợp hệ thống điện tử hàng không và cảm biến nội địa, dự án này hướng đến mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và đảm bảo quyền tự chủ về công nghệ cho các nỗ lực hiện đại hóa máy bay chiến đấu trong tương lai.

Sau khi được triển khai, cấu hình "Super Sukhoi" sẽ thu hẹp khoảng cách về năng lực giữa các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư hiện tại của Ấn Độ và các nền tảng sắp ra mắt như Tejas Mk‑1A và AMCA, đảm bảo rằng Su‑30MKI vẫn là một lực lượng mạnh mẽ trong kho vũ khí tác chiến của Không quân Ấn Độ trong nhiều thập kỷ tới.