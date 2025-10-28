Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Ấn Độ triển khai chương trình hiện đại hóa phi đội chiến đấu cơ mua từ Nga

Tập đoàn HAL của Ấn Độ được lựa chọn thực hiện chương trình hiện đại hóa phi đội Su‑30MKI giúp nâng cao khả năng chiến đấu của dòng tiêm kích này.

Tuệ Minh

Chương trình nâng cấp "Super Sukhoi" được mong đợi từ lâu của Ấn Độ cho phi đội Su-30MKI tiền tuyến của nước này sắp nhận được tín hiệu xanh cuối cùng.

Bộ Quốc phòng đã gần hoàn tất các đánh giá nội bộ và dự kiến ​​sẽ sớm chuyển đề xuất lên Ủy ban An ninh Nội các (CCS) để phê duyệt.

su-30-1.jpg
Tiêm kích Sukhoi Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

Sau khi được phê duyệt, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sẽ dẫn đầu nỗ lực hiện đại hóa nhằm biến Su‑30MKI thành một nền tảng tinh vi và có khả năng hơn nhiều.

HAL cam kết sẽ cung cấp phiên bản Giấy phép hoạt động ban đầu (IOC) trong vòng năm năm và phiên bản Giấy phép hoạt động cuối cùng (FOC) trong vòng bảy năm kể từ khi dự án bắt đầu.

Chương trình nâng cấp "Super Sukhoi" là một cuộc đại tu toàn diện giữa vòng đời, được thiết kế để kéo dài đáng kể thời gian hoạt động của máy bay thêm gần hai thập kỷ.

Trọng tâm của kế hoạch là thay thế hoàn toàn các hệ thống phụ lỗi thời của Nga bằng các công nghệ nội địa thế hệ tiếp theo. Bao gồm buồng lái kính kỹ thuật số mới, radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) tiên tiến, máy tính nhiệm vụ được nâng cấp và cảm biến tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST) hiện đại.

sukhoi.jpg
Những nâng cấp chính của chương trình Supper Sukhoi dành cho SU-35 MKI.

Ngoài ra, máy bay sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) nâng cao, bộ thu cảnh báo radar (RWR) hiện đại và hệ thống hỗ trợ phòng thủ tiên tiến. Những tính năng này sẽ cải thiện đáng kể khả năng sống sót và nhận thức tình huống trong cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công.

Chiến lược nâng cấp này là một phần quan trọng trong nỗ lực nội địa hóa của Ấn Độ theo sáng kiến ​​"Aatmanirbhar Bharat". Bằng cách tích hợp hệ thống điện tử hàng không và cảm biến nội địa, dự án này hướng đến mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và đảm bảo quyền tự chủ về công nghệ cho các nỗ lực hiện đại hóa máy bay chiến đấu trong tương lai.

Sau khi được triển khai, cấu hình "Super Sukhoi" sẽ thu hẹp khoảng cách về năng lực giữa các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư hiện tại của Ấn Độ và các nền tảng sắp ra mắt như Tejas Mk‑1A và AMCA, đảm bảo rằng Su‑30MKI vẫn là một lực lượng mạnh mẽ trong kho vũ khí tác chiến của Không quân Ấn Độ trong nhiều thập kỷ tới.

Ấn Độ tự mình tích hợp tên lửa Brahmos nâng cấp lên Su-30MKI.
Indian Express
Link bài gốc Copy link
https://www.indiandefensenews.in/2025/10/super-sukhoi-upgrade-awaits-final-ccs.html
#Chương trình nâng cấp Su-30MKI #Hiện đại hóa chiến đấu cơ Ấn Độ #Nội địa hóa công nghệ hàng không #Nâng cấp hệ thống điện tử và cảm biến #Chiến lược Aatmanirbhar Bharat #Phát triển lực lượng không quân Ấn Độ

Bài liên quan

Quân sự

Thông tin hợp đồng mua 48 máy bay Su-35 của Iran gây bất ngờ

Một tài liệu bị rò rỉ liên quan đến thiết bị KRET dành cho máy bay chiến đấu của Nga sắp xuất khẩu tiết lộ rằng Iran sẽ nhận được 48 máy bay chiến đấu Su-35.

Theo tài liệu bị rò rỉ của Tập đoàn quốc phòng Rostec (Nga) do nhóm hacker Black Mirror công bố hôm 3/10 được cho là cho thấy hoạt động xuất khẩu máy bay chiến đấu của Nga sang Algeria, Iran và Ethiopia. Tính xác thực của các tài liệu này vẫn chưa được xác minh độc lập.

Tài liệu bị rò rỉ liên quan đến thiết bị KRET dành cho máy bay chiến đấu của Nga sắp xuất khẩu đã tiết lộ rằng Iran sẽ nhận được 48 máy bay chiến đấu Su-35 để hiện đại hóa phi đội của mình. Tài liệu bị rò rỉ đã được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, cung cấp thông tin về số lượng thiết bị RF của KRET do nhà nước sở hữu.

Xem chi tiết

Quân sự

Nga "biến" tiêm kích đa năng Su-35 làm máy bay cảnh báo sớm

Trong bối cảnh Không quân Nga ngày càng thiếu hụt máy bay trinh sát A-50U, các tiêm kích đa năng Su-35S đã được triển khai để thực hiện nhiệm vụ này.

Nga
Nhiệm vụ mới của Su-35S, được kênh Telegram chuyên về hàng không của Nga Fighterbomber tiết lộ gần đây. Trang này cũng nhấn mạnh đến việc mở rộng nhiệm vụ của Su-35 là cần thiết với tình hình ở Ukraine hiện tại.. Ảnh Wikpedia  
Xem chi tiết

Quân sự

Ấn Độ muốn mua hệ thống phòng không S-500 từ Nga

S-400 Triumf phát huy hiệu quả khi liên tiếp giúp Ấn Độ thêm phần tin tưởng vào hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD với Nga vào năm 2018 để mua năm hệ thống phòng không S-400 Triumf. Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Ấn Độ, đặc biệt là trước các mối đe dọa từ Trung Quốc và Pakistan.

Tính đến năm 2025, bốn trong số các hệ thống này đã được bàn giao và tích hợp vào mạng lưới của Ấn Độ, với hệ thống thứ năm cuối cùng dự kiến ​​được bàn giao vào năm 2026.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới